Экономика
Российская газетаВ ЦБ рассказали, кто чаще становится жертвой мошеннических лотерей
Жертвами мошенников, организовывающих лотереи, чаще всего становятся мужчины среднего возраста, причем с опытом работы в силовых структурах. Столь неожиданное заявление сделал первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.
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Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.Интерфакс11:07
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«Вы не поверите»: В ЦБ рассказали, кто чаще других становится жертвами мошенников
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