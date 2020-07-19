Финансы
RT на русскомЭкономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ
Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля. Об этом сообщает «Российская газета».
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Экономика
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия вчера в 18:33
Происшествия
В Чикаго в результате стрельбы пострадали 14 человек
Четырнадцать человек госпитализированы в Чикаго после того, как неизвестный открыл огонь по участникам похорон, сообщил представитель полиции Эрик Картер.
Коммерсантъ вчера в 22:19
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости вчера в 09:39
Энергетика
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
Lenta.ru вчера в 12:28
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru вчера в 04:52
Наука
Учеными был раскрыт секрет гусиной кожи
Rusargument вчера в 19:08
Общество
ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тыс. рублей
Пенсионный Фонд РФ рассказал о том, что дополнительные повышенные выплаты к пенсии в размере 11 000 рублей полагаются людям, старше 80-ти лет.
ToDay News Ufa вчера в 23:32
Происшествия
Администратор «Омбудсмена полиции» признался в пересылке интимных фото
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину в пересылке в одном из чатов фотографий, которые следствие считает порнографией.
Ведомости вчера в 18:11
Общество
Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого
BFM.ru вчера в 10:22
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM вчера в 07:55
Космос
NASA объявило о трансляции запуска марсохода к Красной планете
Запуск «Марса-2020» будет транслироваться в прямом эфире, сообщает 20 июля пресс-служба NASA.
ИА Красная Весна 20 июля в 13:57
Общество
Ученые раскрыли тайну смерти «кричащей мумии» из Египта
РИА Новости вчера в 23:19
Футбол
Роналду догнал Ромарио по голам за карьеру. Впереди — только Пеле
35-летний португалец забил свои 733-й и 734-й голы за карьеру.
Sport24.ru 00:11
Космос
В Японии изучили упавший на город Нарасино метеорит
REGNUM 20 июля в 04:13
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия вчера в 03:16
Футбол
Кашшаи указал на ошибки арбитров матча между «Зенитом» и «Спартаком»
Арбитры матча между петербургским Зенитом и Спартаком отработали хорошо, но допустили несколько ошибок.
NewInform 20 июля в 15:36
Политика
Дегтярев собрался равняться на опыт прежних глав Хабаровского края
РЕН ТВ вчера в 22:10
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera вчера в 13:30
Экономика
Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»
Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».
REGNUM вчера в 10:30
Происшествия
Полиция подтвердила составление протокола в отношении главы Октябрьского района Барнаула за езду без прав
Пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю подтвердила ИА «Банкфакс» факт задержания в Крутихинском районе должностного лица администрации Октябрьского района Барнаула, управлявшего автомобилем без прав, и составление в его отношении административного протокола.
Банкфакс вчера в 22:33
Политика
Чудовищное шоу: что не так с захватом луцкого террориста?
Ткачёв, как и многие другие эксперты, предполагает, что Зеленскому и его команде идею с захватом и освобождением заложников подсунули креативные пиарщики для спасения стремительно падающего рейтинга.
Rusvesna.su вчера в 21:08
Технологии
В РФ разработали приложение-радар для соблюдения социальной дистанции
Приложение для соблюдения социальной дистанции разработала компании из Перми IT-Rev.
РЕН ТВ вчера в 20:48
Гаджеты
Создатель фотоалгоритмов Google Pixel разработает идеальную камеру для любых смартфонов
Специалист в области вычислительной фотографии Марк Левой, ответственный за "умное" программное обеспечение камер смартфонов Google Pixel, будет работать в Adobe.
Вести.Ru вчера в 05:39
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Гаджеты
Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12
Китайская компания в ближайшее время по «воздуху» начнет распространять MIUI 12, и это будет уже вторая стадия, которая затрагивает большое количество моделей, предлагаемых в Китае и за пределами этой страны.
Astera вчера в 15:32
Здоровье
Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь
Врач отмечает, что розовые и красные шампанские вина способствуют замедлению процесса старения организма, поскольку в них содержатся «обновляющие» антиоксиданты.
Evo-rus.com вчера в 04:11
Происшествия
В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета вчера в 04:09