Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля. Об этом сообщает «Российская газета».

Происшествия В Чикаго в результате стрельбы пострадали 14 человек Четырнадцать человек госпитализированы в Чикаго после того, как неизвестный открыл огонь по участникам похорон, сообщил представитель полиции Эрик Картер. 8

Происшествия Администратор «Омбудсмена полиции» признался в пересылке интимных фото Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину в пересылке в одном из чатов фотографий, которые следствие считает порнографией.

Политика В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках. 826

Политика Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем". 1,8K

Происшествия Полиция подтвердила составление протокола в отношении главы Октябрьского района Барнаула за езду без прав Пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю подтвердила ИА «Банкфакс» факт задержания в Крутихинском районе должностного лица администрации Октябрьского района Барнаула, управлявшего автомобилем без прав, и составление в его отношении административного протокола. 1

Политика Чудовищное шоу: что не так с захватом луцкого террориста? Ткачёв, как и многие другие эксперты, предполагает, что Зеленскому и его команде идею с захватом и освобождением заложников подсунули креативные пиарщики для спасения стремительно падающего рейтинга.

Гаджеты Создатель фотоалгоритмов Google Pixel разработает идеальную камеру для любых смартфонов Специалист в области вычислительной фотографии Марк Левой, ответственный за "умное" программное обеспечение камер смартфонов Google Pixel, будет работать в Adobe.

Гаджеты Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12 Китайская компания в ближайшее время по «воздуху» начнет распространять MIUI 12, и это будет уже вторая стадия, которая затрагивает большое количество моделей, предлагаемых в Китае и за пределами этой страны. 22

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