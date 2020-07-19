Финансы

RT на русскомRT на русскомЭкономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ

Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля. Об этом сообщает «Российская газета».
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ЦБ снизит ставку до нового исторического минимума

Московский Комсомолецвчера в 22:38

Банк России снизит ставку до нового исторического минимума

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Главный экономист ВЭБа не ожидает снижения ключевой ставки Банка России

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Экономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ

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Главный экономист ВЭБ.РФ не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ 24 июля

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Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до нового минимума

РБКвчера в 17:00

ЦБ может снизить ключевую ставку 24 июля

АБН19 июля в 01:34
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Экономика

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия вчера в 18:33
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Происшествия

В Чикаго в результате стрельбы пострадали 14 человек

Четырнадцать человек госпитализированы в Чикаго после того, как неизвестный открыл огонь по участникам похорон, сообщил представитель полиции Эрик Картер.
Коммерсантъ вчера в 22:19
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Общество

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости вчера в 09:39
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Энергетика

«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт

Lenta.ru вчера в 12:28
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru вчера в 04:52
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Наука

Учеными был раскрыт секрет гусиной кожи

Rusargument вчера в 19:08
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Общество

ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тыс. рублей

Пенсионный Фонд РФ рассказал о том, что дополнительные повышенные выплаты к пенсии в размере 11 000 рублей полагаются людям, старше 80-ти лет.
ToDay News Ufa вчера в 23:32
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Происшествия

Администратор «Омбудсмена полиции» признался в пересылке интимных фото

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину в пересылке в одном из чатов фотографий, которые следствие считает порнографией.
Ведомости вчера в 18:11
Общество

Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого

BFM.ru вчера в 10:22
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Политика

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM вчера в 07:55
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Космос

NASA объявило о трансляции запуска марсохода к Красной планете

Запуск «Марса-2020» будет транслироваться в прямом эфире, сообщает 20 июля пресс-служба NASA.
ИА Красная Весна 20 июля в 13:57
Общество

Ученые раскрыли тайну смерти «кричащей мумии» из Египта

РИА Новости вчера в 23:19
Футбол

Роналду догнал Ромарио по голам за карьеру. Впереди — только Пеле

35-летний португалец забил свои 733-й и 734-й голы за карьеру.
Sport24.ru 00:11
Космос

В Японии изучили упавший на город Нарасино метеорит

REGNUM 20 июля в 04:13
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Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
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Происшествия

Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах

Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия вчера в 03:16
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Футбол

Кашшаи указал на ошибки арбитров матча между «Зенитом» и «Спартаком»

Арбитры матча между петербургским Зенитом и Спартаком отработали хорошо, но допустили несколько ошибок.
NewInform 20 июля в 15:36
Политика

Дегтярев собрался равняться на опыт прежних глав Хабаровского края

РЕН ТВ вчера в 22:10
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Происшествия

В Красноярском крае девочку на лодке унесло течением реки

ТВК вчера в 23:25
Технологии

Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества

Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera вчера в 13:30
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Экономика

Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»

Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».
REGNUM вчера в 10:30
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Происшествия

Полиция подтвердила составление протокола в отношении главы Октябрьского района Барнаула за езду без прав

Пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю подтвердила ИА «Банкфакс» факт задержания в Крутихинском районе должностного лица администрации Октябрьского района Барнаула, управлявшего автомобилем без прав, и составление в его отношении административного протокола.
Банкфакс вчера в 22:33
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Политика

Чудовищное шоу: что не так с захватом луцкого террориста?

Ткачёв, как и многие другие эксперты, предполагает, что Зеленскому и его команде идею с захватом и освобождением заложников подсунули креативные пиарщики для спасения стремительно падающего рейтинга.
Rusvesna.su вчера в 21:08
Технологии

В РФ разработали приложение-радар для соблюдения социальной дистанции

Приложение для соблюдения социальной дистанции разработала компании из Перми IT-Rev.
РЕН ТВ вчера в 20:48
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Гаджеты

Создатель фотоалгоритмов Google Pixel разработает идеальную камеру для любых смартфонов

Специалист в области вычислительной фотографии Марк Левой, ответственный за "умное" программное обеспечение камер смартфонов Google Pixel, будет работать в Adobe.
Вести.Ru вчера в 05:39
Политика

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
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Путешествия

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
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Гаджеты

Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12

Китайская компания в ближайшее время по «воздуху» начнет распространять MIUI 12, и это будет уже вторая стадия, которая затрагивает большое количество моделей, предлагаемых в Китае и за пределами этой страны.
Astera вчера в 15:32
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Здоровье

Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь

Врач отмечает, что розовые и красные шампанские вина способствуют замедлению процесса старения организма, поскольку в них содержатся «обновляющие» антиоксиданты.
Evo-rus.com вчера в 04:11
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Происшествия

В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка

Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета вчера в 04:09
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Как работают Яндекс.Новости?
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