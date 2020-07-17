Финансы
Деловое.ТВВ ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
Эксперты считают, что это приведет к снижению ставки по доходам с банковских вкладов / В будущем Центробанк РФ продолжит снижать ключевую ставку, но будет делать это более постепенно. Об этом в интервью в интервью агентству Reuters сказал заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин.
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Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
УФ-лучи эффективно и быстро уничтожают коронавирус, заявляют итальянские ученые.
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