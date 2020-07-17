Финансы
Деловое.ТВВ ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
Эксперты считают, что это приведет к снижению ставки по доходам с банковских вкладов / В будущем Центробанк РФ продолжит снижать ключевую ставку, но будет делать это более постепенно. Об этом в интервью в интервью агентству Reuters сказал заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин.
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Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
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На своем дне рождения жена Павла Воли Ляйсан Утяшева рассекретила новые отношения Гарика Харламова, который не так давно расстался с Кристиной Асмус.
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Майгуров назвал свои основные задачи в качестве президента СБР
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о трёх своих основных задачах.
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Умер автор песни «Уральская рябинушка» Евгений Родыгин
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Первый этап исследований вакцины начался 18 июня, когда препарат получили первые 18 добровольцев. Вторая группа была вакцинирована 23 июня.
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Краснодар, 20 июля 2020, 11:15 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 20 июля в региональном оперативном штабе.
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
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Назван способ сжигания жира без вреда для здоровья
Способ сжигания жира без вреда для здоровья назвал тренер и спортсмен-бодибилдер Михаил Малек.
Лезги газет 02:56
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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ТАСС вчера в 22:10
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что президента не госпитализировали
Слухи о экстренной госпитализации президента Белоруссии появились накануне. СМИ сообщали о гипертоническом кризе у Александра Лукашенко.
Свободная Пресса вчера в 22:28
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В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
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Новый молодой человек не показал своего лица на фотоснимке. Он, обнимающий Диденко, запечатлен со спины.
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Бывший врач «Спартака» считает, что вся страна будет болеть за «Химки»
Многие считают, что арбитры подсуживали «Зениту» и помогли выйти ему в финал Кубка РФ.
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В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
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Происшествия
МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород, 19 июля 2020, 19:54 — REGNUM Специалисты пожарно-спасательных подразделений управления МЧС по Нижегородской области завершили проверку всех газозаправочных станций Нижнего Новгорода.
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Девятилетняя дочь Богомолова показала фото обнаженной матери
В подписи к посту бывшая супруга режиссера Константина Богомолова отметила, что фотография была сделана ее девятилетней наследницей.
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В Австрии больных коронавирусом определяют собаки
В армии Австрии начали учить собак определять по запаху людей, зараженных COVID-19.
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