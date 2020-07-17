Финансы
Деловое.ТВВ ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
Эксперты считают, что это приведет к снижению ставки по доходам с банковских вкладов / В будущем Центробанк РФ продолжит снижать ключевую ставку, но будет делать это более постепенно. Об этом в интервью в интервью агентству Reuters сказал заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин.
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Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
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На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море
На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
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Участники конкурса «Витебск 2020» на «Славянском базаре» отдали предпочтение хитам Муслима Магомаева и Полины Гагариной
Гала-концерт Президентского оркестра республики Беларусь и выступление участников XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск 2020" состоялись в летнем амфитеатре Витебска 19 июля 2020 года.
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В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
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Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
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Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
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Жителя египетской деревни Кафр Аль-Хосар обнаружили прогуливающимся по кладбищу спустя четыре месяца после его собственных похорон.
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Всего в Республике Крым зафиксировано 983 случая COVID-19. Выздоровел 721 человек, 13 умерли.
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«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра
Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80.
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РБК 01:31
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Умер автор песни «Уральская рябинушка» Евгений Родыгин
Народный артист России, композитор Евгений Родыгин скончался в Екатеринбурге в возрасте 95 лет.
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты победили в «двух прекрасных мировых войнах».
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о трёх своих основных задачах.
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Испанский диетолог назвал простой продукт для похудения
Испанский диетолог Айтор Санчес назвал яйца простым и полезным продуктом, помогающим избавиться от лишнего веса.
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Samsung собирается презентовать Galaxy M31 уже 30 июля, на неделю раньше, чем планировалось.
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СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
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