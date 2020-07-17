Финансы

Деловое.ТВДеловое.ТВВ ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

Эксперты считают, что это приведет к снижению ставки по доходам с банковских вкладов / В будущем Центробанк РФ продолжит снижать ключевую ставку, но будет делать это более постепенно. Об этом в интервью в интервью агентству Reuters сказал заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин.
Читать в источнике
Комментировать92

Подробнее о событии

Центробанк Нигерии не будет снижать ключевую ставку

ИА Красная Весна10:27

Банк России снизит ключевую ставку до 4%

ПРАЙМ08:14

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки по итогам заседания совета директоров ЦБ

ТАСС17 июля в 10:38

Аналитики ждут очередного снижения ключевой ставки Центробанка

Народные новости03:35

Аналитики ждут от ЦБ дальнейшего снижения ключевой ставки

Экономика сегодня02:47

ФИНАМ: Еженедельный обзор: Российские суверенные евробонды провели неплохую неделю

Finam.Ru04:02

Курс рубля на неделе, вероятно, останется в коридоре 71-72 руб./$ - Банк «Санкт-Петербург»

Финмаркет07:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 11:36, Ашберн
Политика

Жириновский дал напутствие Дегтяреву на новом посту

URA.Ru 09:45
23
Здоровье

«Лежу целыми днями и реву». Петербуржцы называют последствия заражения коронавирусом «ковидным синдромом»

Ирина Прокофьева рассказала «Доктору Питеру», с какими последствиями коронавируса ей пришлось столкнуться.
Доктор Питер 08:19
Происшествия

МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

REGNUM вчера в 12:54
343
Политика

США вводят визовые санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС 11:12
476
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
333
Политика

Берлин оказался в изоляции из-за санкций США против СП-2

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что американские санкции против СП-2 нарушают суверенитет Европы и игнорируют право европейских стран самостоятельно выбирать поставщиков энергоресурсов.
Ruposters.ru 10:52
2
Наука

Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые

RuNews24.ru 18 июля в 08:25
23
Общество

Федосеева-Шукшина подала в суд на Алибасова

ФАН 10:50
31
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
243
Энергетика

Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности

Минюст зарегистрировал приказ Федеральной антимонопольной службы об установлении новых цен на газ для промышленности с 1 августа 2020 года (639/20 и 638/20).
Известия 17 июля в 14:43
7,4K
Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
1,7K
Здоровье

Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь

Врач-диетолог Арина Смолова дала некоторые рекомендации по употреблению алкоголя.
Что происходит 10:39
6
Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
454
Политика

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
171
Происшествия

В администрации Шурышкарского района на Ямале проходят обыски

Обыски проходят в администрации Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) после возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями чиновниками, ущерб от действий которых составил более 300 млн рублей.
ТАСС 08:39
Общество

Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки

Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
15
Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК 08:34
114
Происшествия

В Саратове напали на следователя управления СК

Как сообщили в ведомстве, в отношении следователя областного управления СК утром 20 июля было совершено "противоправное деяние".
Российская газета 08:56
16
Политика

Британский доклад о «российском вмешательстве» опубликуют 21 июля

Комитет парламента Великобритании по разведке опубликует доклад о "российском вмешательстве" в британскую политику 21 июля в 10.30 (12.30 мск), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:25
4
Общество

Мэр Норильска ушел в отставку после критики региональных властей

Мэр Норильска официально заявил о своей отставке, после того как раскритиковал власти Красноярского края в занижении статистики по коронавирусу.
Коммерсантъ 08:11
99
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
642
Общество

На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами

Газета.Ru вчера в 06:31
2,7K
Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
528
Общество

В Екатеринбурге передвижной морг уехал от ЦГКБ № 24

На сегодняшний день патологоанатомическое отделение ЦГКБ № 24 рассчитано на одиннадцать тел.
Уральский меридиан 11:27
27
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
2,5K
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
1,7K
Армия и оружие

Бывший глава СБУ Игорь Смешко предрек Украине судьбу Югославии

Игорь Смешко, ранее стоявший во главе СБУ, предрек Украине судьбу Югославии.
Актуальные Новости 11:08
7
Армия и оружие

СМИ рассказал о разработке в России беспилотников на солнечных батареях

Московский Комсомолец вчера в 03:21
Наука

Как Moderna стала лидером в создании вакцины от коронавируса

Первой в мире вакцину от COVID-19 на людях начала испытывать американская компания Moderna.
Ведомости вчера в 17:32
3
Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
155
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное