Эксперты считают, что это приведет к снижению ставки по доходам с банковских вкладов / В будущем Центробанк РФ продолжит снижать ключевую ставку, но будет делать это более постепенно. Об этом в интервью в интервью агентству Reuters сказал заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин.

В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

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