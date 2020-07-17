Финансы
Деловое.ТВВ ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
Эксперты считают, что это приведет к снижению ставки по доходам с банковских вкладов / В будущем Центробанк РФ продолжит снижать ключевую ставку, но будет делать это более постепенно. Об этом в интервью в интервью агентству Reuters сказал заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин.
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщается на сайте ведомства.
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Авто
Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке
Рестайлинговая LADA Vesta, чья премьера планировалась на 2020-й, а затем и на 2021-й год, стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке.
Автоновости дня 08:35
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
Политика
США вводят визовые санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи
Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
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В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Армия и оружие
Российский флот начал отслеживать вошедший в Черное море эсминец США
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 02:29
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Компания Microsoft пока не сообщала точных сроков выпуска новой операционной системы Windows 10X.
iXBT.com 10:53
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В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 16 августа
«Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области продлён до 16 августа», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 10:55
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Общество
Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки
Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
Армия и оружие
О тульском НПО «Сплав» расскажут в программе «Военная приемка»
На этой неделе программа «Военная приемка» расскажет об «Урагане», «Смерче», «Граде», «Торнадо».
Тульские новости 18 июля в 23:17
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
Автоспорт
Хэмилтон хочет, чтобы Квят встал на колено
Pravda.Ru 10:40
Игры
Трейлер Shin Megami Tensei V. Игра выйдет на Switch в 2021 году
Cyber.sports.ru 10:21
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Как Moderna стала лидером в создании вакцины от коронавируса
Первой в мире вакцину от COVID-19 на людях начала испытывать американская компания Moderna.
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
РИА Новости вчера в 05:36
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Специалисты сервиса avtocod.ru составили антитоп-10 моделей, которые не стоит покупать на вторичном авторынке.
Live24 09:19
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Федун: «Зенит» огребет в Лиге чемпионов без судейской поддержки
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что петербургский "Зенит" не сможет положительно выступить в Лиге чемпионов без поддержки судей.
Газета.Ru вчера в 14:44
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия 18 июля в 15:47
Хоккей
Андригетто рассказал о недовольстве стилем игры команд КХЛ
Хоккеист Свен Андригетто поделился мнением о КХЛ.
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РБК 10:19
Гаджеты
Появилось изображение нового варианта GPU GeForce GTX 1650 GDDR6
Источник сообщил о новом варианте GTX 1650 GDDR6 с графическим процессором TU116-150.
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Армия и оружие
Украина делает ставку на диверсионную войну
В разговоре, который вел Илин на английском языке, он приглашал своего друга Патрика приехать на Украину для получения боевого опыта.
РЕН ТВ 04:35
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
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115 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
По информации Роспотребнадзора на понедельник, 20 июля, за последние сутки на Дону у 115 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Футбол
Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса
Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
Общество
Вакцины от коронавируса могут оказаться бессмысленными — иммунолог
Москва, 20 июля 2020, 18:12 — REGNUM Если подтвердится возможность повторного заболевания коронавирусной инфекцией нового типа за короткий промежуток времени, все усилия по разработке вакцин могут оказаться совершенно бесплодными.
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