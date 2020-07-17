Финансы
Деловое.ТВВ ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
Эксперты считают, что это приведет к снижению ставки по доходам с банковских вкладов / В будущем Центробанк РФ продолжит снижать ключевую ставку, но будет делать это более постепенно. Об этом в интервью в интервью агентству Reuters сказал заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин.
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Как и ожидалось, "Довод", новый фильм Кристофера Нолана, в августе мы не увидим.
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В Ярославле фуру с абрикосами на паркинге "РИО" принимала едва ли не вся армянская диаспора.
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МИД РФ в своем сообщении подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе, пираты пока не выдвигали требований.
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Гусеничные бронемашины Bradley станут гибридными
В условиях соглашения между Армией США и компанией BAE говорится, что последняя должна будет создать модернизированную версию техники, и оснастить ее гибридным силовым агрегатом.
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Под Днепропетровском ЗИЛ ВСУ протаранил легковое авто — погибли взрослый и ребенок
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Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей за границу
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Бывший капитан «Зенита», а ныне тренер второй команды клуба Владислав Радимов отреагировал на слова собственника московского «Спартака» Леонида Федуна, который недоволен работой судей на матчах его команды.
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