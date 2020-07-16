"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.

с чего всё началось

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказал, что ЦБ, вероятно, перейдет к более плавному снижению ключевой ставки. По его словам, существенная часть пространства для смягчения кредитно-денежной политики в России на данный момент использована.

Армия и оружие Министр обороны Украины доложил об угрозе «нападения» России из Крыма Министерство обороны Украины на сегодняшний день не видит признаков готовящегося "вторжения" российских войск в южные регионы Украины с территории Крыма.

Политика Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко. 80

Финансы Биржевой курс евро поднялся выше 82 рублей впервые с мая Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 82 руб. Последний рост курса евро до такого значения наблюдался 4 мая этого года, свидетельствуют данные торгов. 60

Авто Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты. 396

Политика Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно. 85

Общество Минстрой: сроки достижения целей нацпроекта по жилью могут перенести Цели национального проекта по жилью по вводу 120 миллионов квадратных метров могут быть перенесены, сказал журналистам министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе рабочего визита в Липецкую область. 6

Футбол Месси раскритиковал игру «Барселоны» после поражения от «Осасуны» Форвард «Барселоны» Лионель Месси был раздосадован поражением своей команды от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Примеры.

Фигурное катание Плющенко: Трусова восстановила все четверные прыжки и тройной аксель Олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о тренировочном процессе двукратной победительницы первенств мира среди юниоров Александры Трусовой.

Игры Спустя три года из Prey уберут антипиратскую защиту Denuvo Издательство Bethesda Softworks и разработчики из Arkane Studios сообщили, что уберут из Prey антипиратскую защиту Denuvo.

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 121

Политика Песков оценил работу системы «президент-правительство» в России В России блестяще работает система "президент-правительство", она гибкая, способна быстро реагировать на вызовы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России. 28

Политика Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна. 167

Политика Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии 16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть. 65

Происшествия Колонна военной техники смяла легковушку и газель под Ярославлем По словам очевидцев, военные "Уралы" на въезде в Петровск двигались с дистанцией более 100 м. Между машинами вклинились газель и легковушка, в результате чего оба гражданских автомобиля смяло военной техникой. 27