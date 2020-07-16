Финансы

ФАНФАНБанк России сообщил о дальнейшем снижении ключевой ставки

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказал, что ЦБ, вероятно, перейдет к более плавному снижению ключевой ставки. По его словам, существенная часть пространства для смягчения кредитно-денежной политики в России на данный момент использована.
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с чего всё началось

В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
ТАССвчера в 06:54

Подробнее о событии

Capital Economics: Банк России может снизить ставку сильнее, чем ждет рынок

Profinance.ru05:17

В ЦБ РФ рассказали, как в дальнейшем будут снижать ключевую ставку

Росбалтвчера в 11:11

В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

ТАССвчера в 06:54

В Центробанке рассказали о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки

Парламентская газетавчера в 07:49

В Центробанке рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

Профильвчера в 07:23

Пространства для резкого снижения ставки уже не осталось - зампред ЦБ РФ

Финмаркетвчера в 07:19

ЦБ РФ намерен снижать ключевую ставку более постепенно, чем раньше

REGNUMвчера в 08:23
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Армия и оружие

Министр обороны Украины доложил об угрозе «нападения» России из Крыма

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РБК вчера в 16:34
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Финансы

Биржевой курс евро поднялся выше 82 рублей впервые с мая

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В московском метро 81-летняя женщина упала на контактные рельсы.
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Авто

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Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
Тарантас Ньюс 02:55
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Политика

Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно.
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Армия и оружие

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Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, говорится в заявлении министра обороны Сергея Шойгу, распространенном Национальным центром управления обороной России.
РБК 04:59
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Происшествия

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В отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова возбуждено еще два уголовных дела, всего их стало семь, сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин.
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Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
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Общество

Минстрой: сроки достижения целей нацпроекта по жилью могут перенести

Цели национального проекта по жилью по вводу 120 миллионов квадратных метров могут быть перенесены, сказал журналистам министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе рабочего визита в Липецкую область.
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Шоу-бизнес

Ради новой роли в кино 57-летняя Деми Мур стала блондинкой

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Футбол

Месси раскритиковал игру «Барселоны» после поражения от «Осасуны»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси был раздосадован поражением своей команды от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Примеры.
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Олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о тренировочном процессе двукратной победительницы первенств мира среди юниоров Александры Трусовой.
Газета.Ru 04:44
Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Lenta.ru вчера в 07:23
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Игры

Спустя три года из Prey уберут антипиратскую защиту Denuvo

Издательство Bethesda Softworks и разработчики из Arkane Studios сообщили, что уберут из Prey антипиратскую защиту Denuvo.
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Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 15 июля в 03:12
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Происшествия

СК: идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы

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Футбол

Довбня раскритиковал руководство «Оренбурга» за развал команды

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Политика

Песков оценил работу системы «президент-правительство» в России

В России блестяще работает система "президент-правительство", она гибкая, способна быстро реагировать на вызовы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

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Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
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Общество

В Калининграде коронавирус обнаружили у пяти туристов, среди них один ребёнок

С начала сезона у пяти туристов, приехавших в Калининградскую область на отдых, обнаружили коронавирус.
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Политика

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В Конгрессе США анонсировали законопроект против "российских хакеров".
Piter.tv 02:22
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Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
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Политика

Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
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Хоккей

«Авангард» подписал контракт с чешским хоккеистом Секачем

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Колонна военной техники смяла легковушку и газель под Ярославлем

По словам очевидцев, военные "Уралы" на въезде в Петровск двигались с дистанцией более 100 м. Между машинами вклинились газель и легковушка, в результате чего оба гражданских автомобиля смяло военной техникой.
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Политика

Митингующие у здания Верховной рады устроили потасовку с полицией

РИА Новости 04:12
Футбол

«Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу

Подмосковная команда, занявшая второе место в Футбольной национальной лиге, решила не становиться участником соревнований РПЛ.
Вести.Ru 04:54
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