Финансы
ТАССВ ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
Как было отмечено по итогам июньского заседания, существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году.
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с чего всё началось
"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.ТАССвчера в 06:54
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В Центробанке рассказали о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки
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