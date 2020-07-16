Финансы

ТАССТАССВ ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

Как было отмечено по итогам июньского заседания, существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году.
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с чего всё началось

В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
ТАССвчера в 06:54

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В ЦБ РФ рассказали, как в дальнейшем будут снижать ключевую ставку

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В Центробанке рассказали о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки

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В Центробанке рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

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Пространства для резкого снижения ставки уже не осталось - зампред ЦБ РФ

Финмаркетвчера в 07:19

ЦБ РФ намерен снижать ключевую ставку более постепенно, чем раньше

REGNUMвчера в 08:23
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Здоровье

В Москве заготовили более тонны плазмы для лечения коронавируса

С начала апреля в Москве собрали более тонны плазмы с антителами к коронавирусу для лечения новых заболевших, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
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Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

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Общество

Бабура рассказала, сколько случаев коронавируса выявлено среди приезжих туристов

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В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере

Сеть ресторанов фастфуда KFC намерена печатать наггетсы из искусственного куриного мяса, используя особый 3D-биопринтер.
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Армия и оружие

«Взять в клещи» над морем. Чем вооружена авиация российского флота

Еще в 2016 году морская авиация получила первые восемь модернизированных палубных вертолетов Ка-27М, оснащенных новейшим радиоакустическим оборудованием, цифровым пилотажно-навигационным комплексом и бортовой радиолокационной станцией "Копье-А" с активной фазированной антенной решеткой.
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Армия и оружие

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной.
Известия 03:41
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Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
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Единоборства

Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC

Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
CT news вчера в 05:54
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Шоу-бизнес

Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода

Близкая подруга хоккеиста Ивана Телегина рассказала «Комсомольской правде» о том, что в интернете спортсмена хотят выставить плохим родителем, что является неправдой.
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Политика

Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине

У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.
Российская газета вчера в 14:10
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Общество

«Радон» завершил рекультивацию зараженного участка Юго-Восточной хорды

Рекультивация участка и вывоз зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды рядом с Московским заводом полиметаллов завершены.
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Общество

Экспертизы доказали принадлежность найденных останков детям Николая II

РИА Новости вчера в 18:05
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Кавазашвили заявил, что Бубнова нехорошо с психикой

Ранее ГЛАС сообщал о том, что после победы над "Вильярреалом" со счётом: 2:1, мадридский "Реал" в 34-й раз стал чемпионом Испании.
ГЛАС.RU 03:56
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Культура

Путин поздравил композитора Рыбникова с юбилеем

РИА Новости 03:54
Общество

Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками

В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками.
РБК 03:13
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Кино

Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»

В настоящий момент премьера фильма "Довод" запланирована на 12 августа. Однако ее вновь могут перенести.
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Армия и оружие

В МИД Армении ответили на заявление Азербайджана

МИД Армении прокомментировал слова главы пресс-службы Минобороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы, который предупредил, что «в случае удара по Мингечевирскому водохранилищу азербайджанские вооружённые силы могут нанести ответный удар по Мецаморской АЭС».
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Полицейский застрелил американца, пытавшегося покончить с собой

Жительница США подала иск в суд на сотрудника полиции штата Теннесси. Вдова рассказала, как полицейский застрелил ее супруга.
iReactor 03:24
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Экономика

Собянин оценил экономическую ситуацию в Москве на фоне коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал экономическую ситуацию в столице в связи с коронавирусом.
RT на русском 02:13
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Происшествия

В Татарстане подтвердили 27-й случай смерти от коронавируса

Сегодня в Татарстане подтвердили еще один случай смерти от коронавируса — 59-летний житель Казани умер от COVID-19 15 июля.
Вести Татарстан 03:55
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Шоу-бизнес

Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей супругой Аллой Пугачевой в беседе с «Комсомольской правдой».
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Шоу-бизнес

Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой

По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
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Наука

Биолог оценила гипотезу о недолговечном иммунитете к коронавирусу

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова оценила имеющиеся данные о недолговечности иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19.
Online47.ru вчера в 23:59
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Происшествия

В ДТП с «Уралом» в Ярославской области погибли три человека

В ДТП с военными грузовиками в Ярославской области погибли три человека. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
АиФ-Верхняя Волга 03:58
Футбол

«Урал» проиграл «Арсеналу», Эрик Бикфалви забил в падении через себя

Bookmaker-ratings.ru 15 июля в 10:56
Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
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Общество

Госдума поддержала новый порядок раздела имущества при разводе

Госдума приняла в первом чтении законопроект об общем имущества супругов и порядке его раздела при разводе.
НТВ 15 июля в 08:44
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Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
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Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 98 случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки отмечается значительный прирост заболевших COVID-19 – выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает сегодня оперативный штаб.
ВЕТТА 03:29
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Экономика

Mastercard изменит правила конвертации валют

Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.
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