"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.

с чего всё началось

Как было отмечено по итогам июньского заседания, существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году.

В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

Экономика ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк». 23

Транспорт Обязательные пломбы для крымских грузов отменены Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост. 20

Здоровье В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147 Пять зараженных COVID-19 жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных случаев в регионе достигло 147, сообщили в региональном оперштабе. 736

Политика Однокурсницу Путина рекомендовали назначить зампредом Верховного суда Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить на должность заместителя председателя Верховного Суда и председателя его Судебной коллегии по экономическим спорам Ирину Подносову, ныне занимающую пост председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. 26

Общество «Радон» завершил рекультивацию зараженного участка Юго-Восточной хорды Рекультивация участка и вывоз зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды рядом с Московским заводом полиметаллов завершены. 31

Происшествия Сотрудников МВД в Ленобласти пришли обыскивать сотрудники ФСБ Следователи про поддержке бойцов ФСБ устроили обыски в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Гатчинскому району Ленинградской области. 1

Политика Зеленский: Украина заинтересована в установлении истины по делу MH17 Украина заинтересована в установлении истины и справедливости по делу о крушении рейса MH17, заявил президент страны Владимир Зеленский в годовщину катастрофы. 2

Экономика Для строительства трассы Москва-Казань могут выпустить народные облигации "Автодор" рассматривает возможность выпуска "народных" облигаций для финансирования строительства новой скоростной автотрассы М12 от Москвы до Казани, рассказал глава госкомпании Вячеслав Петушенко. 2

Футбол «Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).