Финансы
ТАССВ ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
Как было отмечено по итогам июньского заседания, существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.ТАССвчера в 06:54
Подробнее о событии
Показать все источники
В Центробанке рассказали о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки
Парламентская газетавчера в 07:49
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Футбол
ФК «Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»
Футбольный клуб «Сочи» получит техническое поражение в матче против «Тамбова» из-за коронавируса.
Известия вчера в 11:20
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков
Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк».
RT на русском 04:15
Политика
Песков назвал Путина самым блестящим и влиятельным политиком в мире
Владимир Путин является самым блестящим и влиятельным политиком в мире.
Lenta.ru 04:40
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
Транспорт
Обязательные пломбы для крымских грузов отменены
Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ вчера в 14:16
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
Армия и оружие
В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов
Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, говорится в заявлении министра обороны Сергея Шойгу, распространенном Национальным центром управления обороной России.
РБК 04:59
Армия и оружие
Азербайджан угрожает запустить ракеты по атомной станции Армении
Причиной угрозы со стороны Баку является не подтвержденное официально заявление Еревана о намерении ударить по Мингячевирскому водохранилищу.
Дума ТВ 04:28
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Армия и оружие
Шесть боевых кораблей для ВМФ России заложат на трех верфях страны
Строительство сразу шести боевых кораблей начнется на трех верфях России 16 июля, сообщает телеканал «Санкт–Петербург».
ИА Красная Весна вчера в 06:11
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
WomanHit.ru 04:45
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Происшествия
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми
Газета.Ru вчера в 14:39
Здоровье
В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147
Пять зараженных COVID-19 жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных случаев в регионе достигло 147, сообщили в региональном оперштабе.
РИА Новости 04:23
Политика
Однокурсницу Путина рекомендовали назначить зампредом Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить на должность заместителя председателя Верховного Суда и председателя его Судебной коллегии по экономическим спорам Ирину Подносову, ныне занимающую пост председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.
РБК 04:53
Общество
«Радон» завершил рекультивацию зараженного участка Юго-Восточной хорды
Рекультивация участка и вывоз зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды рядом с Московским заводом полиметаллов завершены.
РБК 00:55
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Культура
Киркоров получил именную звезду у Летнего амфитеатра в Витебске
Король российской эстрады Филипп Киркоров получил именную плиту перед Летним амфитеатром в Витебске.
NewInform вчера в 13:37
Происшествия
За замечание. На Южном Урале жестоко избили беременную женщину
В Магнитогорске жестоко избили беременную женщину.
Вести.Ru 04:52
Шоу-бизнес
27-летняя Алена Шишкова снова стала блондинкой
27-летная Алена Шишкова долгое время была известна публике как стройная блондинка.
Вокруг ТВ 15 июля в 05:10
Происшествия
Сотрудников МВД в Ленобласти пришли обыскивать сотрудники ФСБ
Следователи про поддержке бойцов ФСБ устроили обыски в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Гатчинскому району Ленинградской области.
Первое антикоррупционное СМИ 04:17
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Политика
Песков заявил, что у России и США нет повода для «медового месяца»
Отношения России и США очень близкими не были никогда, повода для "медового месяца" нет и сейчас.
ТАСС 04:28
Политика
Зеленский: Украина заинтересована в установлении истины по делу MH17
Украина заинтересована в установлении истины и справедливости по делу о крушении рейса MH17, заявил президент страны Владимир Зеленский в годовщину катастрофы.
Политическая Экспертиза 04:33
Экономика
Для строительства трассы Москва-Казань могут выпустить народные облигации
"Автодор" рассматривает возможность выпуска "народных" облигаций для финансирования строительства новой скоростной автотрассы М12 от Москвы до Казани, рассказал глава госкомпании Вячеслав Петушенко.
РИА Новости 04:27
Футбол
«Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ
Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
REGNUM 04:29
Общество
В Калининграде коронавирус обнаружили у пяти туристов, среди них один ребёнок
С начала сезона у пяти туристов, приехавших в Калининградскую область на отдых, обнаружили коронавирус.
Клопс 04:34
Общество
Лановой предложил провести «Бессмертный полк» 9 мая 2021 года
Москва, 16 июля 2020, 15:59 — REGNUM Акцию «Бессмертный полк» следует провести в полноценном формате в 2021 году.
REGNUM вчера в 08:59
Экономика
Mastercard изменит правила конвертации валют
Международная платёжная система Mastercard анонсировала изменение правил конвертации валют по картам в долларах и евро, передаёт РБК со ссылкой на бюллетень, разосланный российским банкам.
RT на русском 04:06