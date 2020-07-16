Финансы
ТАССВ ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
Читать в источнике
Оценить99
Подробнее о событии
Показать все источники
В Центробанке рассказали о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки
Парламентская газета16 июля в 07:49
Центробанк России рассмотрит вопрос о снижении ставок на следующей неделе
Profinance.ru16 июля в 07:41
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Политика
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
Общество
В Каталонии умер писатель Хуан Марсе
Испанский писатель Хуан Марсе, представитель "поколения пятидесятых годов", скончался в Каталонии в возрасте 87 лет, сообщает издание Pais.
РИА Новости 05:40
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Шоу-бизнес
Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией
Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией, который ей не понравился. Однако сделал он это в ироничном стиле.
Актуальные Новости 01:59
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Футбол
«Урал» и «Химки» начали матч полуфинала Кубка России
Екатеринбургский «Урал» начал матч против подмосковных «Химок» в рамках полуфинала Кубка России по футболу в сезоне-2019/20.
Нева Спорт 06:00
Футбол
Игроки «Барселоны» хотят видеть Клюйверта главным тренером команды
Как сообщается источник, большинство игроков каталонского клуба выступают за то, чтобы «Барселону» возглавил Патрик Клюйверт.
Vprognoze.ru 05:40
Футбол
«Спартак» может финансово обеспечить «Химкам» выход в РПЛ
Стал известен клуб, который (по слухам) может финансово помочь «Химкам» с выходом в РПЛ.Этим клубом является "Спартак".
Soccer.ru 17 июля в 17:03
Общество
Мишустин распределил субсидии для экспорта кино и ИТ-продукции
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и ИТ-продукции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
РБК 05:59
Здоровье
Диетолог назвала продукты, которые необходимо исключить из рациона
Диетолог Елена Кален рассказала о продуктах, употребление которых негативно сказывается на здоровье людей.
ФАН вчера в 16:19
Общество
Десятки тысяч человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на своего корреспондента, в пиковый момент число людей в колонне, которая двигалась по улицам города, превысило 50 тыс. При этом отмечается, что в этот раз в протестном мероприятии приняли участие жители Владивостока, а также Еврейской автономной и Амурской областей.
Свободная Пресса вчера в 03:00
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
Условия получения средств для юридических лиц: предприниматель не идет к ликвидации или банкротству, задолженность максимум три тысячи рублей, срок предоставления субсидии – 15 августа.
ToDay News Ufa 02:40
Кино
Путин и Мишустин поздравили актера Василия Ливанова с юбилеем
РИА Новости 04:19
Политика
СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
Интернет
Microsoft признала проблему с подключением к интернету в Windows 10
Компания Microsoft официально заявила, что проблемы с интернет-соединением в новой версии Windows 10 (2004 / May 2020 Update) возникают по вине производителя.
NewInform 02:55
Общество
Предсказан срок действия вакцины от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, согласно словам Александра Гинцбурга, так же часто, как меняется ежегодная вакцина от гриппа, будет меняться и вакцина от коронавируса.
ToDay News Ufa 04:50
Политика
В Канаде заявили о невозможности убрать памятник солдатам СС
Мэр канадского города Оквилл Роб Бертон заявил, что убрать памятник солдатам дивизии СС "Галичина" с украинского кладбища не представляется возможным.
РЕН ТВ вчера в 07:45
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
Происшествия
Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте
Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.
REGNUM 04:55
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Общество
В Минпросвещения выступили против KPI для учителей
Семченко отметил, что за 20 лет проведения ЕГЭ министерство сталкивается с тем, что школы пытаются рейтинговать по итогам госэкзамена.
Моя Москва.онлайн 05:51
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
Пенсионный фонд России озвучил перечень малоизвестных льгот для граждан РФ. Большинство из них пользуются лишь частью субсидий и госвыплат.
Live24 03:55
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 17 июля в 02:11
Фигурное катание
Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой
Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема выразил соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.
Sport.rbc.ru вчера в 13:44
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17 июля в 13:10