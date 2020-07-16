Финансы

ТАССТАССВ ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
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Дальнейшее снижение ставки ЦБ не несет серьезных рисков для рубля - РФПИ

Финмаркет17 июля в 07:44

В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

ТАСС16 июля в 06:54

ЦБ РФ намерен снижать ключевую ставку более постепенно, чем раньше

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Центробанк России рассмотрит вопрос о снижении ставок на следующей неделе

Profinance.ru16 июля в 07:41

В ЦБ РФ рассказали, как в дальнейшем будут снижать ключевую ставку

Росбалт16 июля в 11:11

В Центробанке рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

Профиль16 июля в 07:23
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

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Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
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Общество

В Каталонии умер писатель Хуан Марсе

Испанский писатель Хуан Марсе, представитель "поколения пятидесятых годов", скончался в Каталонии в возрасте 87 лет, сообщает издание Pais.
РИА Новости 05:40
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
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Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией

Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией, который ей не понравился. Однако сделал он это в ироничном стиле.
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Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
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Екатеринбургский «Урал» начал матч против подмосковных «Химок» в рамках полуфинала Кубка России по футболу в сезоне-2019/20.
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Игроки «Барселоны» хотят видеть Клюйверта главным тренером команды

Как сообщается источник, большинство игроков каталонского клуба выступают за то, чтобы «Барселону» возглавил Патрик Клюйверт.
Vprognoze.ru 05:40
Футбол

«Спартак» может финансово обеспечить «Химкам» выход в РПЛ

Стал известен клуб, который (по слухам) может финансово помочь «Химкам» с выходом в РПЛ.Этим клубом является "Спартак".
Soccer.ru 17 июля в 17:03
Происшествия

В Подмосковье в лесу нашли тело женщины в чемодане

РБК 05:26
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Общество

Мишустин распределил субсидии для экспорта кино и ИТ-продукции

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и ИТ-продукции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
РБК 05:59
Здоровье

Диетолог назвала продукты, которые необходимо исключить из рациона

Диетолог Елена Кален рассказала о продуктах, употребление которых негативно сказывается на здоровье людей.
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Общество

Десятки тысяч человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на своего корреспондента, в пиковый момент число людей в колонне, которая двигалась по улицам города, превысило 50 тыс. При этом отмечается, что в этот раз в протестном мероприятии приняли участие жители Владивостока, а также Еврейской автономной и Амурской областей.
Свободная Пресса вчера в 03:00
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Экономика

Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля

Условия получения средств для юридических лиц: предприниматель не идет к ликвидации или банкротству, задолженность максимум три тысячи рублей, срок предоставления субсидии – 15 августа.
ToDay News Ufa 02:40
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Кино

Путин и Мишустин поздравили актера Василия Ливанова с юбилеем

РИА Новости 04:19
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Политика

СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»

Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
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Интернет

Microsoft признала проблему с подключением к интернету в Windows 10

Компания Microsoft официально заявила, что проблемы с интернет-соединением в новой версии Windows 10 (2004 / May 2020 Update) возникают по вине производителя.
NewInform 02:55
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Общество

Предсказан срок действия вакцины от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно словам Александра Гинцбурга, так же часто, как меняется ежегодная вакцина от гриппа, будет меняться и вакцина от коронавируса.
ToDay News Ufa 04:50
Политика

В Канаде заявили о невозможности убрать памятник солдатам СС

Мэр канадского города Оквилл Роб Бертон заявил, что убрать памятник солдатам дивизии СС "Галичина" с украинского кладбища не представляется возможным.
РЕН ТВ вчера в 07:45
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Общество

Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек

Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
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Происшествия

Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте

Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.
REGNUM 04:55
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Шоу-бизнес

Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
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Наука

Ученые сообщили про формирование нового океана

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Общество

В Минпросвещения выступили против KPI для учителей

Семченко отметил, что за 20 лет проведения ЕГЭ министерство сталкивается с тем, что школы пытаются рейтинговать по итогам госэкзамена.
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Происшествия

Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест

Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
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Общество

В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России

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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
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Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 17 июля в 02:11
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Фигурное катание

Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема выразил соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.
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Энергетика

Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть

Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17 июля в 13:10
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