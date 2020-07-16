"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.

В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 1,5K

Политика The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом. 449

Общество В Каталонии умер писатель Хуан Марсе Испанский писатель Хуан Марсе, представитель "поколения пятидесятых годов", скончался в Каталонии в возрасте 87 лет, сообщает издание Pais.

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 2K

Футбол «Урал» и «Химки» начали матч полуфинала Кубка России Екатеринбургский «Урал» начал матч против подмосковных «Химок» в рамках полуфинала Кубка России по футболу в сезоне-2019/20.

Футбол Игроки «Барселоны» хотят видеть Клюйверта главным тренером команды Как сообщается источник, большинство игроков каталонского клуба выступают за то, чтобы «Барселону» возглавил Патрик Клюйверт.

Футбол «Спартак» может финансово обеспечить «Химкам» выход в РПЛ Стал известен клуб, который (по слухам) может финансово помочь «Химкам» с выходом в РПЛ.Этим клубом является "Спартак".

Общество Мишустин распределил субсидии для экспорта кино и ИТ-продукции Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и ИТ-продукции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Общество Десятки тысяч человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на своего корреспондента, в пиковый момент число людей в колонне, которая двигалась по улицам города, превысило 50 тыс. При этом отмечается, что в этот раз в протестном мероприятии приняли участие жители Владивостока, а также Еврейской автономной и Амурской областей. 5,4K

Экономика Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля Условия получения средств для юридических лиц: предприниматель не идет к ликвидации или банкротству, задолженность максимум три тысячи рублей, срок предоставления субсидии – 15 августа. 309

Политика СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку» Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider. 6

Общество Предсказан срок действия вакцины от коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, согласно словам Александра Гинцбурга, так же часто, как меняется ежегодная вакцина от гриппа, будет меняться и вакцина от коронавируса.

Политика В Канаде заявили о невозможности убрать памятник солдатам СС Мэр канадского города Оквилл Роб Бертон заявил, что убрать памятник солдатам дивизии СС "Галичина" с украинского кладбища не представляется возможным. 257

Происшествия Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте. 15

Шоу-бизнес Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II. 15

Общество В Минпросвещения выступили против KPI для учителей Семченко отметил, что за 20 лет проведения ЕГЭ министерство сталкивается с тем, что школы пытаются рейтинговать по итогам госэкзамена.

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 367

Космос NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter. 18