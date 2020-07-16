Финансы

ТАССТАССВ ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
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В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

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В настоящий момент премьера фильма "Довод" запланирована на 12 августа. Однако ее вновь могут перенести.
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Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе и главный тренер Марко Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖД, если клуб по итогам нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) не обеспечит себе место в Лиге чемпионов.
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Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

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Четыре многоразовых космических корабля построят в РФ за $136 млн

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