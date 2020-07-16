Финансы
ТАССВ ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
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В Центробанке рассказали о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки
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Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил РИА Новости, что причиной сложившейся в Хабаровском крае ситуации стала недооценка усталости местных жителей от предыдущего губернатора Вячеслава Шпорта, проигравшего выборы Сергею Фургалу.
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Нефть Brent подешевела до $43,22 на фоне осторожных настроений
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по московскому времени составляет $43,22 за баррель, что на $0,15 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
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Активисты с баннером перекрыли Невский проспект
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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
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"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.
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В настоящий момент премьера фильма "Довод" запланирована на 12 августа. Однако ее вновь могут перенести.
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Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне
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Не позволили сопернику ничего создать с игры. Все опасные эпизоды были со стандартов. «Динамо» ничем не запомнилось в атаке.
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Дзюба и Азмун установили рекорд, забив на двоих 33 гола в сезоне РПЛ
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В Twitter сообщили, что хакеры взломали около 130 аккаунтов
Неизвестные хакеры взломали около 130 учетных записей сети микроблогов Twitter в ходе скоординированного нападения в среду.
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Четыре многоразовых космических корабля построят в РФ за $136 млн
News.ru 14 июля в 18:42