Финансы
ТАССВ ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
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В Центробанке рассказали о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки
Парламентская газетавчера в 07:49
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Цена на газ для населения повысится с 1 августа
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Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Руководитель японского бренда Nissan анонсировал, что новый электрический кроссовер Nissan Ariya выступает в качестве начала новой истории компании.
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Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС.
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Режиссер «Константина» рассказал о планах на сиквел с Киану Ривзом
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«Результат матча в Кубке России не повлияет на то, где команда будет играть в следующем сезоне», - приводит ТАСС слова Терюшкова.
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Газета.Ru вчера в 05:51
Армия и оружие
Военный эксперт объяснил укрепление НАТО в Норвегии
Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил «Царьграду», зачем Североатлантический Альянс укрепляет свои позиции в Норвегии.
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Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
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Вашингтон, 17 июля 2020, 02:02 — REGNUM Размер вложений РФ в американские государственные облигации снизился с $6,85 млрд до $5,39 млрд в мае 2020 года по сравнению с апрелем, 16 июля сообщается на сайте министерства финансов США.
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РИА Новости вчера в 22:01
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Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru вчера в 05:14
Общество
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Страна занимает третье место в списке по числу зараженных коронавирусом. Число жертв коронавируса в Индии достигло 25,6 тысячи.
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Шереметьево вновь перенес сроки строительства терминала С2
Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
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Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Evo-rus.com вчера в 03:21
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Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
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На Аляске сохранят памятник правителю русских поселений
Памятник правителю русских поселений в Северной Америке решено оставить в городе Ситке на Аляске, сообщил мэр Ситки Гэри Пэкстон 16 июля агентству РИА Новости.
ИА Красная Весна вчера в 16:09
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
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REGNUM вчера в 18:49
Футбол
ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM вчера в 09:22
Технологии
«Норникель» пригласил академиков РАН исследовать экологию Таймыра
Потанин, комментируя начало исследования, добавил, что в настоящее время "Норникель" понимает необходимость изучения арктических регионов.
Inkazan вчера в 10:05