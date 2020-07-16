Финансы

ТАССТАССВ ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
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В Центробанке рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

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В ЦБ РФ рассказали, как в дальнейшем будут снижать ключевую ставку

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ЦБ РФ намерен снижать ключевую ставку более постепенно, чем раньше

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В Центробанке рассказали о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки

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Михаил Хромов (Москва): Существует риск дальнейшего снижения инфляции в результате сжатия доходов населения

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Пространства для резкого снижения ставки уже не осталось - зампред ЦБ РФ

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В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

ТАССвчера в 06:54
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Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа

ФАС еще в начале апреля опубликовала проекты приказов о повышении с 1 июля 2020 года регулируемых цен на газ "Газпрома" как для населения, так и для промышленности - на 3%. Вместе с тем, ФАС обратилась в правительство с предложением не индексировать в этом году цены для населения в связи со сложной экономической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Интерфакс вчера в 15:25
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Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Lenta.ru вчера в 07:23
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Авто

Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya

Руководитель японского бренда Nissan анонсировал, что новый электрический кроссовер Nissan Ariya выступает в качестве начала новой истории компании.
Faktom вчера в 10:47
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Происшествия

На Сахалине задержали собиравшего в поддержку Фургала акцию активиста

REGNUM вчера в 19:45
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Футбол

«Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу

RT на русском вчера в 16:58
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Армия и оружие

Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США

Российская газета вчера в 09:10
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
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Шоу-бизнес

Киркоров рассказал про свои отношения с Пугачевой

Известный певец Филипп Киркоров высказался про свои нынешние отношения с экс-супругой Аллой Пугачевой.
Общественная служба новостей 00:45
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

В начале недели появилась информация о том, что на территории Российской Федерации планируется ввести запрет на использование подержанных запчастей при ремонте автомобилей.
Новые автомобили 00:13
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Политика

Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС.
РБК вчера в 21:49
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Кино

Режиссер «Константина» рассказал о планах на сиквел с Киану Ривзом

CT news вчера в 13:42
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Футбол

В понедельник «Химки» объявят, где будут играть в следующем сезоне

«Результат матча в Кубке России не повлияет на то, где команда будет играть в следующем сезоне», - приводит ТАСС слова Терюшкова.
Советский спорт вчера в 08:25
Армия и оружие

США намерены наладить производство вооружения СССР

США намерены начать выпуск советского оружия и необходимых для него боеприпасов.
Газета.Ru вчера в 05:51
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Армия и оружие

Военный эксперт объяснил укрепление НАТО в Норвегии

Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил «Царьграду», зачем Североатлантический Альянс укрепляет свои позиции в Норвегии.
Телеканал 360° вчера в 04:01
Общество

Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
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Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Моя Москва.онлайн 00:22
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Экономика

Россия сократила вложения в ценные бумаги США почти на $1,5 млрд

Вашингтон, 17 июля 2020, 02:02 — REGNUM Размер вложений РФ в американские государственные облигации снизился с $6,85 млрд до $5,39 млрд в мае 2020 года по сравнению с апрелем, 16 июля сообщается на сайте министерства финансов США.
REGNUM вчера в 19:02
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Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
РИА Новости вчера в 22:01
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Общество

Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины

Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru вчера в 05:14
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Общество

Число зараженных коронавирусом в Индии превысило один миллион

Страна занимает третье место в списке по числу зараженных коронавирусом. Число жертв коронавируса в Индии достигло 25,6 тысячи.
Lenta.ru 00:36
Общество

Шереметьево вновь перенес сроки строительства терминала С2

Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Вашингтон, 17 июля 2020, 02:29 — REGNUM Американская гиперзвуковая ракета, о которой с середины мая говорит президент США Дональд Трамп, прошла лётные испытания в марте 2020 года, сообщил 16 июля телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.
REGNUM вчера в 19:29
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Кино

Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

Evo-rus.com вчера в 03:21
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Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
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Общество

На Аляске сохранят памятник правителю русских поселений

Памятник правителю русских поселений в Северной Америке решено оставить в городе Ситке на Аляске, сообщил мэр Ситки Гэри Пэкстон 16 июля агентству РИА Новости.
ИА Красная Весна вчера в 16:09
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Общество

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
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Здоровье

Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе

РИА Новости вчера в 23:12
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Политика

В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу

REGNUM вчера в 18:49
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Футбол

ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса

Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM вчера в 09:22
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Технологии

«Норникель» пригласил академиков РАН исследовать экологию Таймыра

Потанин, комментируя начало исследования, добавил, что в настоящее время "Норникель" понимает необходимость изучения арктических регионов.
Inkazan вчера в 10:05
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