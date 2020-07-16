Финансы
ФАНБанк России сообщил о дальнейшем снижении ключевой ставки
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказал, что ЦБ, вероятно, перейдет к более плавному снижению ключевой ставки. По его словам, существенная часть пространства для смягчения кредитно-денежной политики в России на данный момент использована.
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В Центробанке рассказали о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки
Парламентская газетавчера в 07:49
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:24, Ашберн
Экономика
Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов
Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
Российская газета 15 июля в 04:23
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Здоровье
Ученые назвали опасное для появления гипертонии количество картофеля
Учёные назвали опасное для развития данного заболевания количество плодов данной культуры.
Актуальные Новости 14 июля в 07:26
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Общество
Вторая половина лета в Петербурге обойдется без аномальной жары
Вторая половина лета в России станет теплой, но неоднородной с точки зрения погоды.
Peterburg2.ru вчера в 07:40
Экономика
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Россияне в период пандемии могут получить еще 2 выплаты.
Уфимские Заметки 15 июля в 02:24
Происшествия
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
Общество
Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис тайно вышла замуж. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Газета.Ru 08:25
Общество
Москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей
Известия 09:13
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
Тарантас Ньюс 02:55
Игры
Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt
Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt по качеству геймплея и рейтингам у игроков.
Дни24 04:35
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости вчера в 20:58
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Автоновости дня 06:10
Экономика
Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%.
РБК вчера в 00:00
Общество
Власти Приморья назвали провокацией техзадание по освещению митингов в поддержку Фургала
Власти Приморского края опровергли и назвали провокацией информацию о якобы имевшей место рассылке технического задания для СМИ по освещению несанкционированных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
ТАСС 08:44
Происшествия
В Калмыкии начальник колонии задержан за пособничество террористам
Элиста, 17 июля 2020, 16:38 — REGNUM Начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии.
REGNUM 09:38
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru вчера в 09:05
Происшествия
Утечка мазута произошла на ГЭС в Карелии
По предварительной информации регионального управления МЧС, всего в результате неисправности утекло до 300 килограммов мазута.
Вести.Ru 10:12
Общество
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Шоу-бизнес
Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Информацию, которую распространяли о романе Павла и Мирославы коллеги звезд, мать актрисы считает слухами и говорит о том, что товарищи по сцене — это порядочные люди, которые не будут распространять ложь, передает «СтарХит».
Вокруг ТВ 03:53
Авто
Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров
Дату вступления в силу новых поправок, в рамках которых «красивые» номера на автомобиль можно будет купить официально, перенесли с 1 января 2021 года на с 1 января 2022 года.
SpeedMe 05:41
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров признался, что не поддерживает связь с Аллой Пугачевой
Поп-певец признался, что испытывает к Примадонне чувство любви и благодарности. Тем не менее, со слов Киркорова, они "не дружат домами".
iReactor 02:27
Футбол
В «Оренбурге» отреагировали на просьбу депутатов сохранить клуб в РПЛ
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал письмо депутатов Госдумы и члена Совета Федерации с просьбой сохранить клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 07:11
Политика
Как Потсдамская конференция повлияла на послевоенное мироустройство
75 лет назад началась Потсдамская конференция лидеров держав — победительниц нацизма.
RT на русском 07:11
Политика
Горбачев ответил Пушкову на обвинение в «геополитической капитуляции»
Первый президент СССР Михаил Горбачев ответил сенатору Алексею Пушкову на обвинения в «геополитической капитуляции» в 1990 году.
Взгляд.ру вчера в 06:30
Происшествия
ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Коммерсантъ 09:36
Финансы
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35