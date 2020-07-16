Финансы

ФАНФАНБанк России сообщил о дальнейшем снижении ключевой ставки

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказал, что ЦБ, вероятно, перейдет к более плавному снижению ключевой ставки. По его словам, существенная часть пространства для смягчения кредитно-денежной политики в России на данный момент использована.
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Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки по итогам заседания совета директоров ЦБ

ТАСС10:22

Дальнейшее снижение ставки ЦБ не несет серьезных рисков для рубля - РФПИ

Финмаркет07:44

Центробанк России рассмотрит вопрос о снижении ставок на следующей неделе

Profinance.ruвчера в 07:41

ЦБ РФ намерен снижать ключевую ставку более постепенно, чем раньше

REGNUMвчера в 08:23

В Центробанке рассказали о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки

Парламентская газетавчера в 07:49

В ЦБ РФ рассказали, как в дальнейшем будут снижать ключевую ставку

Росбалтвчера в 11:11

В Центробанке рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

Профильвчера в 07:23
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Экономика

Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
Российская газета 15 июля в 04:23
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Общество

Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
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Здоровье

Ученые назвали опасное для появления гипертонии количество картофеля

Учёные назвали опасное для развития данного заболевания количество плодов данной культуры.
Актуальные Новости 14 июля в 07:26
2
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
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Общество

Вторая половина лета в Петербурге обойдется без аномальной жары

Вторая половина лета в России станет теплой, но неоднородной с точки зрения погоды.
Peterburg2.ru вчера в 07:40
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Экономика

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Россияне в период пандемии могут получить еще 2 выплаты.
Уфимские Заметки 15 июля в 02:24
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Происшествия

В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей

Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
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Общество

Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке

Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
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Шоу-бизнес

Принцесса Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис тайно вышла замуж. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Газета.Ru 08:25
Общество

Москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей

Известия 09:13
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
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Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
Тарантас Ньюс 02:55
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Игры

Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt

Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt по качеству геймплея и рейтингам у игроков.
Дни24 04:35
10
Армия и оружие

Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ

Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости вчера в 20:58
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Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Автоновости дня 06:10
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Экономика

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%.
РБК вчера в 00:00
15
Общество

Власти Приморья назвали провокацией техзадание по освещению митингов в поддержку Фургала

Власти Приморского края опровергли и назвали провокацией информацию о якобы имевшей место рассылке технического задания для СМИ по освещению несанкционированных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
ТАСС 08:44
15
Происшествия

В Калмыкии начальник колонии задержан за пособничество террористам

Элиста, 17 июля 2020, 16:38 — REGNUM Начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии.
REGNUM 09:38
22
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru вчера в 09:05
1,5K
Происшествия

Утечка мазута произошла на ГЭС в Карелии

По предварительной информации регионального управления МЧС, всего в результате неисправности утекло до 300 килограммов мазута.
Вести.Ru 10:12
Общество

Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение

Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
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Шоу-бизнес

Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным

Информацию, которую распространяли о романе Павла и Мирославы коллеги звезд, мать актрисы считает слухами и говорит о том, что товарищи по сцене — это порядочные люди, которые не будут распространять ложь, передает «СтарХит».
Вокруг ТВ 03:53
Авто

Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров

Дату вступления в силу новых поправок, в рамках которых «красивые» номера на автомобиль можно будет купить официально, перенесли с 1 января 2021 года на с 1 января 2022 года.
SpeedMe 05:41
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров признался, что не поддерживает связь с Аллой Пугачевой

Поп-певец признался, что испытывает к Примадонне чувство любви и благодарности. Тем не менее, со слов Киркорова, они "не дружат домами".
iReactor 02:27
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Футбол

В «Оренбурге» отреагировали на просьбу депутатов сохранить клуб в РПЛ

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал письмо депутатов Госдумы и члена Совета Федерации с просьбой сохранить клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 07:11
6
Общество

Власти Подмосковья предупредили о подтоплении 11 поселков

РБК 10:03
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Политика

Как Потсдамская конференция повлияла на послевоенное мироустройство

75 лет назад началась Потсдамская конференция лидеров держав — победительниц нацизма.
RT на русском 07:11
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Политика

Горбачев ответил Пушкову на обвинение в «геополитической капитуляции»

Первый президент СССР Михаил Горбачев ответил сенатору Алексею Пушкову на обвинения в «геополитической капитуляции» в 1990 году.
Взгляд.ру вчера в 06:30
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Происшествия

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Коммерсантъ 09:36
9
Финансы

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
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