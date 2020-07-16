Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказал, что ЦБ, вероятно, перейдет к более плавному снижению ключевой ставки. По его словам, существенная часть пространства для смягчения кредитно-денежной политики в России на данный момент использована.

Экономика Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года. 182

Общество Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными. 432

Происшествия В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС. 178

Шоу-бизнес Принцесса Беатрис тайно вышла замуж Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис тайно вышла замуж. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 819

Авто Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты. 433

Общество Власти Приморья назвали провокацией техзадание по освещению митингов в поддержку Фургала Власти Приморского края опровергли и назвали провокацией информацию о якобы имевшей место рассылке технического задания для СМИ по освещению несанкционированных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 15

Происшествия В Калмыкии начальник колонии задержан за пособничество террористам Элиста, 17 июля 2020, 16:38 — REGNUM Начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии. 22

Происшествия Утечка мазута произошла на ГЭС в Карелии По предварительной информации регионального управления МЧС, всего в результате неисправности утекло до 300 килограммов мазута.

Общество Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 205

Шоу-бизнес Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным Информацию, которую распространяли о романе Павла и Мирославы коллеги звезд, мать актрисы считает слухами и говорит о том, что товарищи по сцене — это порядочные люди, которые не будут распространять ложь, передает «СтарХит».