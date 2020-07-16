Финансы
ТАССВ ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
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В Центробанке рассказали о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки
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