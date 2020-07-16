Финансы

ТАССТАССВ ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
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Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки по итогам заседания совета директоров ЦБ

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Чуть больше 1%: экономист назвал реальную величину ключевой ставки в РФ

REGNUM17 июля в 05:55
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На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

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Общество

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Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
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Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек

Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
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Политика

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Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию долгосрочного бюджета.
РИА Новости вчера в 18:05
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
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Общество

Определен срок испытания вакцины от коронавируса на детях

Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода после завершения ее испытаний на взрослых.
Lenta.ru 01:23
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Происшествия

118 случаев коронавируса выявили в Новосибирской области за сутки

В Новосибирской области 114 человек заразились коронавирусом за сутки. Таковы данные оперативного штаба НСО на утро 19 июля.
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Футбол

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Политика

Оппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину»

Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину».
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Армия и оружие

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Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
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Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»

Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
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Происшествия

СК заявил о неопровержимых доказательствах в деле Фургала

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Происшествия

Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест

Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
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Игры

Разработчики показали релизный трейлер Crysis Remastered для Switch

Разработчики из Crytek опубликовали новый трейлер игры Crysis Remastered, которая уже 23 июля выйдет на консоли Nintendo Switch.
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Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии

Фигуристка Екатерина Александровская, которая ушла из жизни 18 июля, с января лечилась от эпилепсии.
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Ученые сообщили про формирование нового океана

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Хоккей

КХЛ представит календарь сезона-2020/21 до конца июля

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на следующей неделе утвердит состав участников сезона-2020/21, после чего состоится презентация календаря.
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Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA

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Происшествия

На Нижегородской эстакаде в Москве перевернулись два грузовика

На Нижегородской эстакаде на западе Москвы произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
РБК 02:20
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Общество

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

РБК вчера в 22:39
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Агрессивную волжанку задержали за угрозу убийством

В Волжском полицейские задержали местную жительницу за нападение на пляже, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
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Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 17 июля в 10:15
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