Финансы
ТАССВ ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
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В Центробанке рассказали о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки
Парламентская газетавчера в 07:49
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В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
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Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
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Военный эксперт объяснил укрепление НАТО в Норвегии
Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил «Царьграду», зачем Североатлантический Альянс укрепляет свои позиции в Норвегии.
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Певица Нюша призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова, за которого впоследствии вышла замуж.
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Свободная Пресса вчера в 23:54
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Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
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Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
РИА Новости вчера в 22:01
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«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче чемпионата Испании
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Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
РИА Новости вчера в 18:47
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Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ вчера в 13:52
Общество
Американский Эшвилл принял резолюцию о репарациях афроамериканцам
Городской совет Эшвилла, Северная Каролина, единогласно принял резолюцию о репарациях афроамериканскому населению за время рабства, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 23:46
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Владелец «Волмы» купил долю Якобашвили в производителе хлопьев и круп
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Модель готовится впервые стать мамой. В скором времени Джиджи Хадид впервые станет мамой.
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В Приморье мазутную 84-летнюю ТЭЦ заменят на газовую
Строительство газовой ТЭЦ и выделение дополнительного объёма газа решают и вопрос газификации Артёмовского городского округа, и проблему пользователей земель сельхозназначения в Суражевке.
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Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца
Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro вчера в 11:20
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В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
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Боестолкновения вновь возобновились на границе Азербайджана и Армении
Уточняется, что на участке границы в Товузском районе утром в четверг подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций армии Азербайджана.
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«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей
"Роснефть" отзывает свой иск к принадлежащий Григорию Березкину РБК на 43 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 11:42
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Неправильно ты яблоню поливаешь: 5 ошибок, которые вы делаете, спасая урожай от жары
Полив — только не днем Лейка словно специально создана для того, чтобы поднять ее повыше и устроить растениям дождь.
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Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми
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Омские СМИ настаивают — молодого министра Заева «навестили» с обыском
В течение текущей недели в СМИ и интернет-пространстве муссируются слухи о подготовительных мероприятиях для уголовного разбирательства с руководителем областного минстроя Антоном Заевым.
БК55 вчера в 21:24
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Вашингтон, 17 июля 2020, 02:29 — REGNUM Американская гиперзвуковая ракета, о которой с середины мая говорит президент США Дональд Трамп, прошла лётные испытания в марте 2020 года, сообщил 16 июля телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.
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Министр обороны Германии обвинила Россию в агрессии
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Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале заявил о невозможности существования Украины без России.
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