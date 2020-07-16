Финансы

ТАССТАССВ ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
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Доходность по вкладам в России может упасть до 2-3% к концу года

Газета.Ru12:28

В ЦБ РФ рассказали, как в дальнейшем будут снижать ключевую ставку

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Пространства для резкого снижения ставки уже не осталось - зампред ЦБ РФ

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В Центробанке рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

Профиль07:23

ЦБ РФ намерен снижать ключевую ставку более постепенно, чем раньше

REGNUM08:23

В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

ТАСС06:54
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Армия и оружие

Пентагон сообщил об испытаниях «супер-пупер» ракеты

РБК 21:38
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Происшествия

В Красноярском крае похитили четырёхлетнего ребёнка

Красноярск, 16 июля 2020, 15:11 — REGNUM Уголовное дело по факту похищения четырёхлетнего ребенка возбуждено в Красноярском крае (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ — «Похищение несовершеннолетнего»).
REGNUM 08:11
Общество

Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт

Как пояснил Тавадян, регионы сгруппированы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R. R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора.
РИА Новости 20:49
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Общество

В Благовещенске конфликт жильцов и застройщика перерос в настоящую войну

По словам жильцов, застройщик вторгается на частную территорию домов 63 и 63/1 по улице Шевченко.
Амур.инфо 22:50
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК 22:51
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Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
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Армия и оружие

Атомную подлодку «Князь Олег» спустили на воду в Северодвинске

Торжественная церемония вывода из эллинга ракетного подводного крейсера стратегического назначения Князь Олег состоялась на Севмаше в Северодвинске в четверг, 16 июля.
Политическая Экспертиза 12:50
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Экономика

«Я варю пельмени и получаю дивиденды». Три акции с высокой доходностью

По результатам 2019 года компания суммарно выплатила ₽2045,22 на одну акцию.
РБК 14:23
Энергетика

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
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Здоровье

Карантинные ограничения в Украине будут продлены до 31 августа

Глава украинского минздрава Максим Степанов, 15 июля 2020 года, в ходе интервью для РБК-Украина сообщил о продлении карантина в стране до 31 августа.
Sng.fm вчера в 07:04
3
Здоровье

В районы Новосибирской области направили новые машины скорой помощи

Вести Новосибирск 22:45
2
Игры

Microsoft отказалась от производства Xbox One X и Xbox One S

iReactor 22:54
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Политика

Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС.
РБК 21:49
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Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком

РБК 22:09
3
Наука

Скотч и графен увеличат срок службы литий-металлических батарей

МедиаПоток 10:06
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Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
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Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
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Гаджеты

Xiaomi представила международную версию Mi Smart Band 5

Деловое.ТВ вчера в 12:38
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Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 15:55
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Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

CT news 10:56
Политика

Пушков заявил о невозможности существования Украины без России

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале заявил о невозможности существования Украины без России.
РИА Новости 21:02
Футбол

Мадридский «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании по футболу

РИА Новости 17:02
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Армия и оружие

EASA предупредило об опасности полетов над Ираном

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) выпустило предупреждение об опасности совершения полетов в воздушном пространстве Ирана, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 21:12
Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
РИА Новости 22:01
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Единоборства

В UFC оценили вероятность проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи

Вестник Кавказа вчера в 05:46
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США

Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости 05:20
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Происшествия

Мэрия подтвердила наличие свалки медицинских отходов в заброшенных гаражах

Специалисты администрации Южно-Сахалинска оперативно проверили поступившую 16 июля информацию о незаконной свалке медицинских отходов класса "Б" в заброшенных гаражах в северо-западной части областного центра.
Сахалин.Инфо 22:33
Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Lenta.ru 07:23
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