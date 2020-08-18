В ЦБ рассказали о мошеннических схемах, выявленных в период пандемии
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях сообщил, что регулятор зафиксировал несколько мошеннических схем на фоне пандемии COVID-19, передаёт ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ЦБ: мошенники на фоне пандемии предлагают вложиться в вакцину от COVID и драгметаллы
Банк России зафиксировал несколько мошеннических схем на фоне пандемии коронавируса, связанных с предложеними лже-инвестиций в производство вакцины, средств защиты от коронавируса и драгоценные металлы.
ТАСС04:16
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