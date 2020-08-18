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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

В ЦБ рассказали о мошеннических схемах, выявленных в период пандемии

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях сообщил, что регулятор зафиксировал несколько мошеннических схем на фоне пандемии COVID-19, передаёт ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ: мошенники на фоне пандемии предлагают вложиться в вакцину от COVID и драгметаллы

Банк России зафиксировал несколько мошеннических схем на фоне пандемии коронавируса, связанных с предложеними лже-инвестиций в производство вакцины, средств защиты от коронавируса и драгоценные металлы.
ТАСС04:16
Подробнее о событии
Rambler News Service

ЦБ рассказал о мошеннических схемах по привлечению «инвестиций»

Rambler News Service06:12
РБК

ЦБ предупредил о предлагающих вложиться в вакцину от COVID-19 мошенниках

РБК05:47
REGNUM

ЦБ РФ рассказал о мошеннических схемах во время самоизоляции

REGNUM04:27
Право.ру

ЦБ ожидает активизацию «черных кредиторов»

Право.ру04:49
Полит.ру

В Центробанке рассказали о мошенниках, которые предлагали вложиться в вакцину от COVID-19

Полит.ру04:48
Аргументы и Факты

В ЦБ рассказали о мошеннических схемах, выявленных в период пандемии

Аргументы и Факты05:36
ТАСС

ЦБ: мошенники на фоне пандемии предлагают вложиться в вакцину от COVID и драгметаллы

ТАСС04:16

Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».
РБК04:53
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Лукашенко не видит угрозы в российских военных объектах в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя пункт программы оппозиционного штаба закрыть на территории страны российские военные базы, заявил, что не понимает, чем они угрожают Минску.
РИА Новости10:52

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
1,8K

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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В ХК «Сибирь» выявлено 11 случаев коронавируса

В клубе сообщили, по результатам тестирования с целью выявления случаев COVID-19, которое было проведено 17 августа после возвращения из Магнитогорска с турнира имени И.Х. Ромазана, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды.
Российская газета10:10