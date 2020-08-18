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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

В ЦБ рассказали о мошеннических схемах, выявленных в период пандемии

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях сообщил, что регулятор зафиксировал несколько мошеннических схем на фоне пандемии COVID-19, передаёт ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ: мошенники на фоне пандемии предлагают вложиться в вакцину от COVID и драгметаллы

Банк России зафиксировал несколько мошеннических схем на фоне пандемии коронавируса, связанных с предложеними лже-инвестиций в производство вакцины, средств защиты от коронавируса и драгоценные металлы.
ТАСС04:16
Подробнее о событии
Rambler News Service

ЦБ рассказал о мошеннических схемах по привлечению «инвестиций»

Rambler News Service06:12
РБК

ЦБ предупредил о предлагающих вложиться в вакцину от COVID-19 мошенниках

РБК05:47
Право.ру

ЦБ ожидает активизацию «черных кредиторов»

Право.ру04:49
Аргументы и Факты

В ЦБ рассказали о мошеннических схемах, выявленных в период пандемии

Аргументы и Факты05:36
Полит.ру

В Центробанке рассказали о мошенниках, которые предлагали вложиться в вакцину от COVID-19

Полит.ру04:48
REGNUM

ЦБ РФ рассказал о мошеннических схемах во время самоизоляции

REGNUM04:27
ТАСС

ЦБ: мошенники на фоне пандемии предлагают вложиться в вакцину от COVID и драгметаллы

ТАСС04:16

Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.
REGNUM07:15
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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Туры в Турцию на конец августа подешевели на 25%

Российские туроператоры отмечают, что на курорты Турции в августе массово поехали те туристы, которые ожидали открытия именно этого направления, и те, у кого не состоялись туры в эту страну весной и в первой половине лета.
REGNUM03:45
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Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАССвчера в 11:37
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Мосгорсуд отменил арест облигаций Абызова на 5,5 млрд рублей

Ранее сообщалось об аресте облигаций на 5,5 млрд руб. "Суд постановил решение Пресненского суда от 23 июня о продлении срока ареста на имущество в виде документарных облигаций на счетах компании отменить, материал направить для рассмотрения в тот же суд в ином составе", — сообщили "РИА Новости" в Мосгорсуде.
Коммерсантъ07:00
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