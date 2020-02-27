Общество
ИзвестияВ ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан — «такси от банка». Информацию «Известиям» подтвердили представители крупнейших банков.
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с чего всё началось
Мошенники стали использовать новую схему для убеждения клиентов переводить деньги на их счета — она получила условное название «такси от банка». Об этом «Известиям» рассказал директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев.Известиявчера в 16:01
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«Пройди тест и получи сто рублей»: мошенники украли миллионы с банковских карт доверчивых россиян
Комсомольская правда25 февраля в 04:35
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Общество
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Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды
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