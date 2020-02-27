Общество

ИзвестияИзвестияВ ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан — «такси от банка». Информацию «Известиям» подтвердили представители крупнейших банков.
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с чего всё началось

Денежный перевоз: новой мошеннической схемой стало «такси от банка»

Мошенники стали использовать новую схему для убеждения клиентов переводить деньги на их счета — она получила условное название «такси от банка». Об этом «Известиям» рассказал директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев.
Известиявчера в 16:01

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Мошенник не пройдет! Как уберечь деньги на отдыхе

РИА Новости00:00

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

Газета.Ruвчера в 23:34

Для новой схемы мошенничества стали использовать такси

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URA.Ruвчера в 16:55

Мошенники начали использовать такси для вывода денег с банковских карт

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«Пройди тест и получи сто рублей»: мошенники украли миллионы с банковских карт доверчивых россиян

Комсомольская правда25 февраля в 04:35
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Галактику Сомбреро уличили в слиянии с крупной галактикой в прошлом

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Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 05:08
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Lenta.ru вчера в 22:55
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Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы

ToDay News Ufa вчера в 11:45
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Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

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Российская газета вчера в 09:13
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Назван самый популярный в мире смартфон 2019 года

Самым популярным в мире смартфоном в 2019 году по итогам продаж стал iPhone XR.
МонаВиста вчера в 10:07
Игры

В библиотеку PS Plus добавят Shadow of the Colossus и Sonic Forces

CyberSport.ru вчера в 13:03
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Происшествия

Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером

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В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
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Газета.Ru вчера в 22:53
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В Минусинске Красноярского края подростки избили 11-летнего мальчика, а врачи недооценили тяжесть его травмы.
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Представили обновленный Hyundai i30

Компания Hyundai презентовала "посвежевшее" семейство i30.
Новые автомобили вчера в 04:40
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Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций

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RT на русском вчера в 22:41
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Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
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Общество

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Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
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Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

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Известия вчера в 05:29
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Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.
РИА Новости вчера в 23:47
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Россия с полуночи 1 марта приостановит полеты в Южную Корею из-за распространения нового коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество

Российские пивовары попросили ужесточить требования к составу пива

Российские пивовары попросили не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами.
Известия вчера в 21:59
Происшествия

Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды

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«Лион» неожиданно побеждает «Ювентус» в Лиге чемпионов

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ГЛАС.RU вчера в 16:59
Армия и оружие

Сирийские военные нашли химлабораторию боевиков в Идлибе

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Сирийцы перебросили российские гаубицы "Мста-Б" на фронт в Идлибе. Журналисты из Ruptly опубликовали видео процесса на своем YouTube-канале.
Piter.tv вчера в 07:09
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ВКС России следили за потерянной в космосе сумкой

Популярная механика 24 февраля в 01:50
Армия и оружие

Необычные тульские РСЗО «Град» замечены в Таджикистане

На мероприятиях, посвященных 27-й годовщине Вооруженных сил Таджикистана, прошедших накануне, были замечены РСЗО "Град", разработанные в Туле.
Тульская служба новостей вчера в 02:18
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