Куратор ФинЦЕРТ рассказал о принципиально новом способе хищений у состоятельных граждан с помощью имитации голосов их знакомых, а также о переезде колл-центров злоумышленников из тюрем в страны СНГ.

с чего всё началось

Банк России зафиксировал рост количества хищений средств россиян при помощи взлома мошенниками социальных сетей. «Мы фиксируем растущую волну хищений с помощью захвата аккаунтов в социальных сетях», — цитирует газета «Известия» замначальника департамента информационной безопасности ЦБ Артёма Сычёва.

В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей

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