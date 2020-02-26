Общество

Газета.RuГазета.RuВ ЦБ рассказали о новых уловках создателей финансовых пирамид

Чтобы быть более убедительными создатели пирамид обещали россиянам прибыль, якобы рассчитанную до десятых и сотых процента. По мнению эксперта по финансовому мошенничеству Олега Анисимова, большинство россиян (90%), которые вложили деньги в финансовые пирамиды, навсегда потеряли их.
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с чего всё началось

И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

Нарисуем — будем плыть В прошлом году начали распространяться и новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, сообщили "Известиям" в ЦБ.
Известия16:01

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В ЦБ рассказали о новых уловках создателей финансовых пирамид

Газета.Ru22:21

СМИ предупредили о новых финансовых пирамидах в РФ

REGNUM19:50

В ЦБ раскрыли новые уловки организаторов финансовых пирамид

РЕН ТВ15:59

Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

РИА Новости19:05

Мошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами

Lenta.ru17:52

Центробанк раскрыл новые уловки создателей финансовых пирамид

URA.Ru19:39

И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

Известия16:01
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Кино

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Газета.Ru вчера в 02:30
Экономика

Минск и Москва подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсанционных выплатах из-за поставки "грязной" нефти по трубопроводу "Дружба" из расчета $15 за баррель.
Газета.Ru 07:40
Экономика

В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
RT на русском вчера в 22:35
Политика

СМИ узнали о планах «Единой России» поменять название и лидера

В статье говорится, что в ближайшие время партия планирует провести с ОНФ объединительный съезд, где поменяют устав, название и структуру управления партией.
РБК 22:57
Технологии

Под угрозой оказались личные данные пользователей iPhone

В iPhone и iPad была обнаружена уязвимость, которая открывает доступ к скопированным в буфер обмена данным для iOS-приложений.
Live24 23:29
Политика

Зюганов и Жириновский начинают нервничать из-за своего будущего

После церемонии возложения венков 23 февраля лидеры КПРФ и ЛДПР попытались прояснить эту ситуацию лично у президента: Вчера Зюганов с Жириновским успели в небольшом разговоре с Путиным уточнить, насколько устойчиво их будущее как глав политических партий.
Ваши новости 22:01
Политика

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Lenta.ru 10:05
Общество

«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде

РИА Новости вчера в 17:35
Происшествия

Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17

Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Газета.Ru 18:57
Происшествия

Мужчина погиб при столкновении внедорожников на Сахалине

В результате ДТП водитель Isuzu скончался на месте от полученных травм.
REGNUM 23:30
Происшествия

В Березниках бригада «скорой» по асфальту до машины тащила пациента

Регион online вчера в 03:41
Политика

Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России

Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
РИА Новости 14:41
Политика

Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
REGNUM 13:19
Политика

Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Газета.Ru 13:11
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
РИА Новости 21:39
Общество

Названа лучшая соцсеть для поиска работы

Россияне назвали «ВКонтакте» самой полезной соцсетью для поиска работы, следует из исследования 3 тысяч респондентов, проведенного сервисом «Работа.ру».
Мойка78 22:25
Происшествия

В Новосибирске эвакуировали несколько школ из-за «минирования»

РИА Новости 22:36
Футбол

Ceтьен поделился эмоциями от предстоящего дебюта в ЛЧ

Газета.Ru вчера в 23:31
Транспорт

Посольство Китая попросило власти Москвы прекратить проверки граждан КНР в общественном транспорте

Ранее СМИ сообщили, что в Москве водителей наземного общественного транспорта — автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов — обязали сообщать диспетчерам, если в салоне находятся «лица китайской национальности».
Эхо Москвы 23:30
Хоккей

Панарин и Георгиев помогли «Рейнджерс» переиграть «Айлендерс»

Что же касается голкипера "Рейнджерс" Александра Георгиева, то он отразил 42 броска из 45.
Газета.Ru 22:25
Шоу-бизнес

Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни

RuNews24.ru 06:59
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о «другой эре отношений» с Россией

Бывшая заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль рассказала, что наступила «другая эра отношений» с Россией.
RT на русском 13:48
Экономика

Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
РИА Новости 06:03
Политика

ЮКОС и Гаага – даже Леонтьев не послал

Суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд $ бывшим акционерам ЮКОСа. Такое решение было принято уже во второй раз.
Собеседник 19:05
Происшествия

Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину

BFM.ru вчера в 05:50
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия 11:22
Происшествия

Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

RT на русском 00:05
Авто

Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon

Китайский автогигант Geely объявил официальный старт продаж своего самого оригинального паркетника Geely Icon.
Новые автомобили 23 февраля в 22:56
Политика

Посольство России направило в Госдеп ноту по содержанию Бута

Россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме Мэрион, "закрыли" в особом блоке, он находится без связи, о чем ранее сообщила его супруга Алла Бут.
РИА Новости 21:12
Здоровье

В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем

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