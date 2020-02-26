Например, в 2019-м создатели пирамид активно начали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров, — рассказал «Известиям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

с чего всё началось

Чтобы быть более убедительными создатели пирамид обещали россиянам прибыль, якобы рассчитанную до десятых и сотых процента. По мнению эксперта по финансовому мошенничеству Олега Анисимова, большинство россиян (90%), которые вложили деньги в финансовые пирамиды, навсегда потеряли их.

В ЦБ рассказали о новых уловках создателей финансовых пирамид

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