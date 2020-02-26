Общество
Газета.RuВ ЦБ рассказали о новых уловках создателей финансовых пирамид
Чтобы быть более убедительными создатели пирамид обещали россиянам прибыль, якобы рассчитанную до десятых и сотых процента. По мнению эксперта по финансовому мошенничеству Олега Анисимова, большинство россиян (90%), которые вложили деньги в финансовые пирамиды, навсегда потеряли их.
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с чего всё началось
Например, в 2019-м создатели пирамид активно начали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров, — рассказал «Известиям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.Известиявчера в 16:01
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Экономика
ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии
«В случае предоставления права покупки стажа и пенсионных баллов на средства ГПП многие работодатели и работники предпочтут легально сэкономить на НДФЛ и страховых взносах, переведя часть оплаты труда во взносы по гарантированному пенсионному плану»,— говорит он, отмечая, что по этой причине предложенная «мера должна иметь ограничения, чтобы не искажать принцип солидарности поколений».
Общество
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Политика
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Названы способы улучшения образа России за рубежом
Российский совет по международным делам представил доклад "10 шагов на пути к эффективной публичной дипломатии России", где назвал необходимые шаги для улучшения имиджа российского государства в глазах других стран, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Хоккей
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Решили принять превентивные меры и эвакуировать все школы, лицеи и гимназии города, — цитирует ТАСС представителя администрации Хабаровска.
Общество
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В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
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Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.