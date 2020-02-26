Экономика
Газета.RuВ ЦБ рассказали о новых уловках создателей финансовых пирамид
Чтобы быть более убедительными создатели пирамид обещали россиянам прибыль, якобы рассчитанную до десятых и сотых процента. По мнению эксперта по финансовому мошенничеству Олега Анисимова, большинство россиян (90%), которые вложили деньги в финансовые пирамиды, навсегда потеряли их.
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с чего всё началось
Например, в 2019-м создатели пирамид активно начали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров, — рассказал «Известиям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.Известиявчера в 16:01
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Общество
Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей
С 1 марта будет приостановлено авиационное сообщение с Южной Кореей из-за вспышки в этой стране инфекции COVID-19, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространению.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Кино
Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»
Новая эпоха получила название «Расцвет республики» (Star Wars: The High Republic). Известно, что сначала компания выпустит книги и комиксы.
Космос
Еще четыре китайских навигационных спутника вошли в состав системы BeiDou
Общество
ВОЗ: в Китае снижается число заражений коронавирусом
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об уверенном снижении числа новых заражений смертельным коронавирусом в Китае.
Теннис
Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Политика
Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге
Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
Футбол
Румынский защитник «Уфы» спел хит группы O-Zone
Экономика
Когда курс доллара может дойти до 70 рублей
С начала года весьма наглядно прослеживается разворот тенденции: рубль потерял неуязвимость, плавно отступая к доллару и даже евро, хотя последний сам сдавал позиции на мировом валютном рынке.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном
Елена Степаненко чувствует себя прекрасно после развода. Тем временем Евгений Петросян наладил личную жизнь.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Космос
NASA воссоздало полет «Аполлона-13» над обратной стороной Луны
Армия и оружие
Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе
Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.
Игры
Black Mesa выйдет из раннего доступа 5 марта
Экономика
Украина на пять лет ввела пошлины на канаты и тросы из России
Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела антидемпинговую пошлину в размере 50,09% на часть металлопродукции из России, включая стальные тросы и канаты.
Наука
Обнаружено первое животное без митохондриальной ДНК
Раньше ученые никак не могли определить, по какой причине паразит хорошо существовал в теле хозяина, где имеется нехватка кислорода.
Технологии
Райан Джонсон: Apple запрещает злодеям использовать iPhone в фильмах
Apple запрещает злодеям использовать в фильмах любые модели iPhone. Интересный факт о корпорации рассказал режиссер Райан Джонсон.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Шоу-бизнес
Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.
Здоровье
В Севастополе пояснили путаницу с зарплатами врачей и медсестер
По словам Шеховцова, средняя заработная плата врачей в Севастополе в 2019 году составила около 60 тысяч рублей, а среднего и младшего медицинского персонала – 27 тысяч рублей.
Происшествия
Троих мужчин обвинили в убийстве подростка в Нижнем Тагиле в 2003 году
Следствие предъявило обвинение трем мужчинам в убийстве подростка, совершенном в 2003 году в Нижнем Тагиле, сообщает в среду СУСК РФ по Свердловской области.
Общество
Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов
Происшествия
Минприроды озвучило причину массовой гибели рыбы в реке Дон
Стала известна причина массовой гибели рыбы в реке Дон.