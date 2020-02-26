Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ЦБ рассказали о новых уловках создателей финансовых пирамид

Чтобы быть более убедительными создатели пирамид обещали россиянам прибыль, якобы рассчитанную до десятых и сотых процента. По мнению эксперта по финансовому мошенничеству Олега Анисимова, большинство россиян (90%), которые вложили деньги в финансовые пирамиды, навсегда потеряли их.
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с чего всё началось

И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

Например, в 2019-м создатели пирамид активно начали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров, — рассказал «Известиям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

ЦБ рассказал о новых уловках мошенников в 2019 году

Красная весна03:17

Банк России: финансовые пирамиды стали чаще использовать уловки с Bitcoin

РБК02:53

Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

РИА Новостивчера в 19:05

Центробанк раскрыл новые уловки создателей финансовых пирамид

URA.Ruвчера в 19:39

Банк России рассказал о новых уловках создателей финансовых пирамид

РЕН ТВвчера в 23:38

Мошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами

Lenta.ruвчера в 17:52

И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

Известиявчера в 16:01
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Общество

Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей

С 1 марта будет приостановлено авиационное сообщение с Южной Кореей из-за вспышки в этой стране инфекции COVID-19, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространению.
Российская газета 09:15
Происшествия

Спасатели рассказали детали операции по поиску пропавших в Сочи детей

РИА Новости 04:52
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru 04:25
Армия и оружие

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
РИА Новости 07:01
Политика

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Российская газета 09:13
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Известия вчера в 10:01
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Кино

Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»

Новая эпоха получила название «Расцвет республики» (Star Wars: The High Republic). Известно, что сначала компания выпустит книги и комиксы.
Экономика сегодня вчера в 16:18
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Еще четыре китайских навигационных спутника вошли в состав системы BeiDou

REGNUM вчера в 20:02
Общество

ВОЗ: в Китае снижается число заражений коронавирусом

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об уверенном снижении числа новых заражений смертельным коронавирусом в Китае.
Gazeta.SPb 08:34
Теннис

Шарапова объявила о завершении карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Газета.Ru 08:15
Политика

Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге

Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
РИА Новости 08:41
Общество

У трех эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус

Интерфакс 08:56
Футбол

Румынский защитник «Уфы» спел хит группы O-Zone

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Экономика

Когда курс доллара может дойти до 70 рублей

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Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном

Елена Степаненко чувствует себя прекрасно после развода. Тем временем Евгений Петросян наладил личную жизнь.
Lisa.ru 06:00
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Космос

NASA воссоздало полет «Аполлона-13» над обратной стороной Луны

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На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса

РБК вчера в 06:15
Армия и оружие

Эрдоган пообещал освободить наблюдательные пункты Турции в Идлибе

Турецкий лидер напомнил, что срок, в который силы сирийского режима должны отойти к обозначенным в Сочинском меморандуме границам за пределы турецких наблюдательных пунктов, истекает.
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Игры

Black Mesa выйдет из раннего доступа 5 марта

Игромания.ру вчера в 01:57
Экономика

Украина на пять лет ввела пошлины на канаты и тросы из России

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела антидемпинговую пошлину в размере 50,09% на часть металлопродукции из России, включая стальные тросы и канаты.
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Наука

Обнаружено первое животное без митохондриальной ДНК

Раньше ученые никак не могли определить, по какой причине паразит хорошо существовал в теле хозяина, где имеется нехватка кислорода.
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Технологии

Райан Джонсон: Apple запрещает злодеям использовать iPhone в фильмах

Apple запрещает злодеям использовать в фильмах любые модели iPhone. Интересный факт о корпорации рассказал режиссер Райан Джонсон.
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
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Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова

В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.
Uznayvse.ru вчера в 09:25
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В Севастополе пояснили путаницу с зарплатами врачей и медсестер

По словам Шеховцова, средняя заработная плата врачей в Севастополе в 2019 году составила около 60 тысяч рублей, а среднего и младшего медицинского персонала – 27 тысяч рублей.
ФедералПресс 08:22
Происшествия

Троих мужчин обвинили в убийстве подростка в Нижнем Тагиле в 2003 году

Следствие предъявило обвинение трем мужчинам в убийстве подростка, совершенном в 2003 году в Нижнем Тагиле, сообщает в среду СУСК РФ по Свердловской области.
РИА Новости 08:41
Общество

Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

Газета.Ru вчера в 02:39
Происшествия

Минприроды озвучило причину массовой гибели рыбы в реке Дон

Стала известна причина массовой гибели рыбы в реке Дон.
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