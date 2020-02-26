Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ЦБ рассказали о новых уловках создателей финансовых пирамид

Чтобы быть более убедительными создатели пирамид обещали россиянам прибыль, якобы рассчитанную до десятых и сотых процента. По мнению эксперта по финансовому мошенничеству Олега Анисимова, большинство россиян (90%), которые вложили деньги в финансовые пирамиды, навсегда потеряли их.
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с чего всё началось

И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

Например, в 2019-м создатели пирамид активно начали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров, — рассказал «Известиям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.
Известиявчера в 16:01

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Центробанк раскрыл новые уловки создателей финансовых пирамид

URA.Ruвчера в 19:39

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РЕН ТВвчера в 23:38

В ЦБ рассказали о новых уловках создателей финансовых пирамид

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РБК01:40

Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

РИА Новостивчера в 19:05

Мошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами

Lenta.ruвчера в 17:52

И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

Известиявчера в 16:01
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:42, Ашберн
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Здоровье

Первые укусы клещей зарегистрированы в Белоруссии

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ToDay News Ufa вчера в 01:24
Футбол

Гнабри признан лучшим игроком матча «Челси» — «Бавария»

Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших нападения в Саратове подростков

Федеральная служба безопасности задержала двух подростков, планировавших нападения на образовательные учреждения в Саратове.
Газета.Ru 02:17
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Древняя ДНК из Сардинии раскрывает 6 000 лет генетической истории

Ученые уверены, что Сардиния имеет особенно интересную генетическую историю.
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Политика

Путин призвал оппозицию к дискуссии вместо критики

Нужно обязательно предъявить позитивную программу, — сказал Путин в интервью ТАСС.
News.ru 02:16
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Lenta.ru вчера в 19:31
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Гвардиола уверен, что МС сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков за нарушение правил FFP будет отменено.
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Общество

Американский рэпер Талиб Квели назвал Тимати «нацистом»

Газета.Ru вчера в 14:23
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В России придумали способы улучшить имидж страны за рубежом

В Российском совете по международным делам (РСМД) назвали способы улучшить имидж России за рубежом.
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Специалисты из тропического ботанического сада при Китайской академии наук рассказали, как коронавирус попал на уханьский рынок продуктов.
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Общество

Садальский осудил высокую стоимость приема у Малышевой

Газета.Ru 01:56
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Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом

Вероятность заразиться смертельным коронавирусом из Китая большинство россиян оценили скорее как низкую.
Lenta.ru 01:57
Политика

В ЕР прокомментировали сообщения о смене лидера и названия партии

Накануне СМИ сообщили, что в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" объединится с коалицией "Общероссийский народный фронт", из названия ЕР уберут первое слово, а вместо руководителя партии введут должности трех сопредседателей.
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Панарин повторил достижение Ягра и Гретцки

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Для Code Vein вышло второе дополнение — Frozen Empress

В конце прошлого года Bandai Namco анонсировала три дополнения для Code Vein, которые войдут в состав сезонного пропуска игры и выйдут в начале 2020-го.
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Технологии

«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге

Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Ведомости вчера в 16:24
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Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Политика

Сурков рассказал о своем уходе с поста помощника президента

Владислав Сурков назвал причину ухода с поста помощника президента РФ после почти семи лет службы. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Биатлон

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Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в ответ на критику со стороны четырехкратного чемпиона Олимпийских игр по биатлону Александра Тихонова, обозвал его «старым пердуном».
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Общество

Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
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Политика

Путин прокомментировал следствие по делу Голунова

Президент России Владимир Путин прокомментировал ход следствия по делу журналиста Ивана Голунова, фигурантами которого стали пять бывших полицейских.
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Политика

Министр здравоохранения Германии не станет бороться за пост главы ХДС

Глава Министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что поддерживает кандидата на пост председателя Христианско-демократического союза Германии (ХДС), премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.
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Политика

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
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