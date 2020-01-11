Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
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с чего всё началось

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

В рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект о котором правительство готовится внести в Госдуму, выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста - что наступит раньше.
Российская газета10 января в 22:00

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В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газета02:00

Россиянам рассказали о новых вариантах выплаты пенсии

Телеканал 360°01:30

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В ЦБ сообщили о новых вариантах пенсионных выплат

Газета.Ruвчера в 23:56

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URA.Ruвчера в 21:29
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Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».
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Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

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Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Потепление климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, из-за особенности расположения страны.
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СМИ сообщили, сколько Генри Кавилл заработал за роль «Ведьмака»

Актер Генри Кавилл получил $400 тыс. за съемку в одной серии сериала «Ведьмака» от Netflix.
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Происшествия

Отец Шамсутдинова рассказал об издевательствах над сыном

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Космос

Китай займется поиском пригодных для жизни планет для своих граждан

КНР с 2030 года планирует вплотную заняться поиском таких планет за пределами Солнечной системы.
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Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

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Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США

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Хоккей

Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
Газета.Ru 00:46
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При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр

Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.
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Армия и оружие

CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих

Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
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Общество

Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

РИА Новости вчера в 21:44
Общество

Сыгравшего «Джокера» Хоакина Феникса арестовали на демонстрации

Одним из участников акции стал исполнивший роль Джокера в одноимённом фильме актёр Хоакин Феникс.
News.ru вчера в 01:44
Экономика

Турнава раскритиковала статистику Пашиняна о ВВП

Глава Минэкономики Грузии Натия Турнава раскритиковала статистику премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ВВП на душу населения в Закавказье.
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Футбол

Ибрагимович забивает первый гол после возвращения в «Милан»

На 64-й минуте Златан Ибрагимович забил свой первый гол после своего возвращения в миланский клуб.
ГЛАС.RU 00:03
Армия и оружие

В госдепартаменте рассказали о стратегии США в отношении Ирана

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус рассказала о «стратегии» вашингтонской администрации в отношении Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани и ответной иранской атаки американские военные базы в Ираке.
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Армия и оружие

CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана

Американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела.
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Армия и оружие

Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»

Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
РБК вчера в 22:50
Политика

Армия Хафтара сообщила о нарушении перемирия в Ливии

В Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара заявили о нарушении перемирия войсками Правительства национального согласия.
Российская газета вчера в 20:19
Происшествия

Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Рязанью

Пять из восьми пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области находятся в тяжелом состоянии.
РБК 01:36
Политика

В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету

Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
Ведомости вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Давид Манукян прилетел к Ольге Бузовой в Таиланд

Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу «План Б», хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».
Вокруг ТВ вчера в 10:23
Культура

ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире

ToDay News Ufa 10 января в 10:25
Общество

В Якутии восстановили электроснабжение пяти районов

Российская газета вчера в 23:54
Политика

Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране «не отвертятся»

Президенты Украины и Ирана в ходе телефонного разговора достигли договоренности, что все виновные в катастрофе Boeing в Тегеране будут привлечены к ответственности.
РИА Новости вчера в 16:36
Общество

Педагогов Волгоградской области заманивают в села миллионом рублей

В Волгоградской области стартовал проект «Земский учитель», призванный решить кадровый вопрос в сельских школах.
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Андрей Рублёв стал чемпионом турнира в Дохе

Титул турнира в Дохе стал для Рублёва первым в сезоне и третьим в карьере, принеся Андрею $227,930 призовых и 250 очков рейтинга.
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