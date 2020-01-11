Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
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с чего всё началось

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

В рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект о котором правительство готовится внести в Госдуму, выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста - что наступит раньше.
Российская газета10 января в 22:00

Подробнее о событии

В ЦБ сообщили подробности новой схемы пенсионных выплат

РБК01:46

Россиянам рассказали о новых вариантах выплаты пенсии

Телеканал 360°01:30

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В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

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Известия01:11

Россиянам рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

URA.Ruвчера в 21:29
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