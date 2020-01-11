Общество
Российская газетаВ ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
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с чего всё началось
В рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект о котором правительство готовится внести в Госдуму, выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста - что наступит раньше.Российская газета10 января в 22:00
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Общество
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Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
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Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
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В Перми определены победители Рождественского турнира Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».
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Общество
Ночь на воскресенье стала самой морозной за зиму в Москве
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CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
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Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».
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Илья Ковальчук догнал Буре в списке лучших российских снайперов НХЛ
Нападающий хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук, который в очередном матче принес "канадцам" победу в матче с "Оттавой Сенаторз", вышел на 4-е место в списке лучших российских снайперов Лиги всех времен.
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Склад с металлом загорелся в Подмосковье
Уточняется, что загоревшийся ангар размером 50 на 20 м расположен в промышленной зоне в поселке Скоропусковский.
Политика
Зеленский: никто не отвертится от наказания за авиакатастрофу в Иране
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Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Рязанью
Пять из восьми пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области находятся в тяжелом состоянии.
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Общество
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие физические упражнения помогут снизить риск развития болезни Альцгеймера.
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Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
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Общество
Меган Маркл подписала контракт с Disney
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.
Наука
Продолжительность жизни нематодного червя увеличили в 5 раз
В новом проведенном исследовании научным специалистам удалось определить синергетические клеточные пути, которые увеличили продолжительность жизни нематодного червя C.elegans в 5 раз.
Общество
Педагогов Волгоградской области заманивают в села миллионом рублей
В Волгоградской области стартовал проект «Земский учитель», призванный решить кадровый вопрос в сельских школах.
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Количество потенциальных позиций на доске в игре Го обычно оценивается в 10 - это больше, чем количество атомов во вселенной.