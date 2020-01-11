Экономика
Российская газетаВ ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
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Футбол
Алдонин войдет в тренерский штаб Игнашевича в «Торпедо»
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин войдет в тренерский штаб «Торпедо», сообщает «Чемпионат».
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
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Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Несколько дней назад, недалеко от берегов Ирана, российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» подвергся открытой агрессии со стороны американского эскадренного миноносца «USS Farragut», который предпринимал враждебные действия по отношению к российскому военному судну.
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Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
Абэ отказался переизбираться на четвертый срок
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался от попыток сохранить свой пост после истечения полномочий в сентябре 2021 года.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
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Ремейк Resident Evil 3 лишится разветвлений сюжета
Отказались в Capcom и от тех небольших разветвлений сюжета, что были в оригинале.
Армия и оружие
В Британии заявили, что не могут полагаться на США в ведении войны
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна должна готовиться к ведению войн, не опираясь на поддержку Соединенных Штатов.
Гаджеты
Ulefone выпустит первый неубиваемый смартфон с Android 10
Китайская компания Ulefone заявила, что готовит к выходу самый прочный в мире смартфон на базе операционной системы Android 10.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.
Энергетика
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Общество
Артистку Maruv ограбили в центре Киева
Украинскую певицу Анну Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv, 11 января ограбили в центре Киева, передает Regnum.
Хоккей
Гусев забил гол в победном матче «Нью-Джерси» с «Вашингтоном»
Гости победили во встрече со счетом 5:1. В составе «Нью-Джерси» гол забил Никита Гусев.
Общество
Десятки рейсов задержаны в аэропорту Дубая из-за дождей
По данным синоптиков, дожди в Эмиратах продолжаются, по крайней мере, до конца дня.
Хоккей
«Северсталь» крупно обыграла «Йокерит» в Таллине
Происшествия
В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери
Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
Происшествия
Отец Шамсутдинова рассказал об издевательствах над сыном
Отец Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о пребывании в воинской части его сына, который обвиняется в убийстве восьмерых сослуживцев.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Хоккей
Финский голкипер Пекка Ринне забросил шайбу в матче НХЛ
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney
Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times.
Политика
Путин прокомментировал сообщения о наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пресс-конференции по завершению переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, подчеркнул, что в Ливии нет российских граждан, которые получают деньги от России.
Кино
Вышел трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен второй трейлер комикс-боевика "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), женского спиноффа "Отряда самоубийц".
Кино
Стал известен бюджет нового фильма Кристофера Нолана
Предстоящий фильм оскароносного режиссера Кристофера Нолана под названием "Довод" (Tenet) обойдется более чем в 200 миллионов долларов.
Хоккей
Малкин стал 2-й звездой дня в НХЛ
Первая звезда – вратарь «Каролины» Петр Мразек, отразивший все 32 броска в матче с «Аризоной» (3:0). Малкин сделал 640-ю передачу в НХЛ и делит с Ягром 3-е место в истории «Питтсбурга»
Экономика
Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб
Рост цен на хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в России может составить 6,5-7% за год, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.