Экономика
Российская газетаВ ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
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с чего всё началось
В рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект о котором правительство готовится внести в Госдуму, выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста - что наступит раньше.Российская газета10 января в 22:00
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
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Давид Манукян прилетел к Ольге Бузовой в Таиланд
Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу «План Б», хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».
Общество
Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты
В ходе плановых учений Министерства обороны России в Актюбинской области Казахстана было зафиксировано падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест.
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Политика
На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами
Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
Политика
Посла Британии в Иране задержали на акции протеста
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.
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Дуглас Сантос ответил, перейдет ли он в «Васко да Гама»
Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от второй половины сезона и рассказал о том, как провел отпуск.
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Открытое горение в ангаре с металлом в Подмосковье ликвидировано
Открытое горение в ангаре с металлом в промышленной зоне городского округа Сергиев Посад в Подмосковье ликвидировано.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.
Общество
В Петербурге может обновиться температурный рекорд
В воскресенье, 12 января, в Петербурге может обновиться суточный температурный рекорд.
Футбол
Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в «Милан»
Шведский нападающий боснийско-хорватского происхождения Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в итальянский «Милан».
Политика
СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель
Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.
Теннис
Андрей Рублёв выиграл турнир в Дохе
Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира АТ-250, который проходил в Дохе.
Политика
ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента
По итогам слушаний Верховного суда (ВС) Абхазии, прошедших 9 января, суд признал незаконным решение Центризбиркома о результатах повторного голосования на выборах и постановил назначить новые.
Армия и оружие
Новейшую атомную подлодку проекта «Ясень-М» передадут ВМФ этой осенью
Головная атомная подлодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года, сообщил журналистам глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Армия и оружие
Украинские радикалы продемонстрировали «подготовку к реинтеграции» Донбасса
Украинские радикалы из организации С14 (Организация, деятельность которой запрещена в РФ) продемонстрировали как представители организации «готовятся к реинтеграции» Донбасса в состав Украины.
Происшествия
Братья в Беларуси приговорены к смертной казни за убийство учительницы
В белорусском Черикове приговорили к смертной казни двух братьев по обвинению в убийстве учительницы.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк
О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в сентябре прошлого года. По данным СМИ, у неё рак четвёртой стадии.
Фигурное катание
СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Футбол
Осорио: Пока не обсуждали контракт с «Зенитом», но хотел бы остаться
Защитник петербургского «Зенита» Йордан Осорио поделился впечатлениями от зимнего отпуска и рассказал об ожиданиях от второй части сезона.
Экономика
«Аграрная сверхдержава». Украина вошла в тройку лидеров экспорта сельхозпродукции в ЕС
По словам экономиста Виктора Скаршевского, западные государства заинтересованы в подавлении промышленного производства в зависимых странах, взамен советуя становиться «аграрными сверхдержавами».
Происшествия
Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Армия и оружие
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Общество
Карлос Гон признал побег из Японии незаконным
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон признался, что покинул Японию незаконно.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.
Гаджеты
Монолитный кристалл AMD Renoir позволил снизить энергопотребление
На CES 2020 представитель AMD пояснил, что многокристальная компоновка в случае с мобильными процессорами обернулась бы более высоким энергопотреблением, а потому монолитный кристалл оказался предпочтительнее.