Ситуация, которая складывается в российской экономике, соответствует оценке ЦБ по снижению ВВП во втором квартале на 8 процентов. Об этом сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В ЦБ рассказали о падении ВВП России на 8% во II квартале

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