Экономика
Московский КомсомолецВ ЦБ рассказали о падении ВВП России на 8% во II квартале
Ситуация, которая складывается в российской экономике, соответствует оценке ЦБ по снижению ВВП во втором квартале на 8 процентов. Об этом сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Набиуллина: падение ВВП РФ во II квартале 2020 г. может составить 8%
Будущее России. Национальные проекты08:18
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Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
РИА Новости вчера в 11:06
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
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Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
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Газета.Ru вчера в 14:38
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
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Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
Общество
Доктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги
Не брал никаких денег Сейчас я стал давать меньше интервью, а раньше было пять - шесть в день.
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Дебют Tesla Roadster в качестве прототипа состоялся в 2017 году.
CarsWeek.ru 08:54
Финансы
ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов
Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции.
ТАСС 08:35
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"Академик Черский" идет к складу за трубами для "Северного потока -2". Судно ООО "Газпром флот" вышло из порта Калининграда и направилось на северо-запад.
Деловое.ТВ 03:02
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Экономика
Граждане подали 1,4 млн заявок на реструктуризацию кредитов
Из почти 94 тыс. заявок от субъектов МСП 20 тыс. поданы после 22 апреля.
Банки.ру 08:56
Общество
Попова обозначила срок сохранения новых правил поведения
Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится.
Известия 09:07
Общество
В Минске запретили «Бессмертный полк»
Власти Минска не разрешили 9 мая провести шествие «Бессмертного полка», сославшись на связанную с пандемией коронавируса сложную эпидемиологическую обстановку.
News.ru 07:59
Общество
Собянин снял ограничения на работу строителей с 12 мая
Напомним, что накануне Собянин предложил снять ограничения на работу строительных предприятий с 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:25
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Футбол
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Владелец «Спартака» Леонид Федун оказался в больнице из-за коронавируса. Соответствующая информация появилась на официальном сайте клуба.
Vprognoze.ru вчера в 07:23
Политика
Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР
Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
Армия и оружие
Российским военным запретили рассказывать о службе в интернете
«Грубым дисциплинарным поступком будет считаться передача в СМИ и интернет информации о своей военной службе, местах нахождения военнослужащих и принадлежности к родам войск», — говорится в документе.
РИАМО вчера в 03:37
Кино
Маколей Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Фанаты в предвкушении постельной сцены, где Маколей Калкин появится с актрисой Кэти Бейтс.
NewInform 08:33
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 06:41
Общество
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Выплата в размере 5 тысяч рублей положена всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля текущего года.
Российская газета 07:12
Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
Политика
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны
Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.
РБК 08:22
Здоровье
В Кирове пациенты инфекционного госпиталя объявили голодовку
Пациенты подчёркивают, что просто хотят выяснить, почему их держат в больнице, и если на это нет оснований, желают быть отпущенными домой.
Вятка Областная 04:31
Кино
Новая Зеландия готова возобновить съемки «Аватара» и «Властелина колец»
В марте этого года в Чехии были приостановлены съемки сериала "Сокол и зимний солдат" стримингового сервиса Disney, второго сезона "Карнивал Роу" Sony и Amazon Studios, шоу "Колесо Времени" Amazon, фильма "473 Transatlantic" Netflix и других проектов.
Газета.Ru 05:34
Гаджеты
Представлен флагман Meizu 17 Pro
Meizu 17 Pro 8/128 ГБ оценивается в 607 доллара, а версию на 12/256 ГБ можно купить за 664 доллара.
ITZine.ru 06:28
Общество
SCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США
Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа.
REGNUM 07:55