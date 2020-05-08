Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ ЦБ рассказали о падении ВВП России на 8% во II квартале

Ситуация, которая складывается в российской экономике, соответствует оценке ЦБ по снижению ВВП во втором квартале на 8 процентов. Об этом сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Россия вступила в эпоху отрицательного роста

Lenta.ru09:35

Набиуллина: ВВП России упадет во II квартале на 8%, ЦБ продолжит снижать ключевую ставку

Вести.Ru09:26

В Центробанке спрогнозировали падение ВВП России на 8% во II квартале 2020 года

Говорит Москва08:21

Набиуллина заявила, что падение ВВП во II квартале может составить 8%

ТАСС08:39

ЦБ РФ заявил о «весьма серьезных» экономических последствиях COVID-ограничений

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В ЦБ рассказали о падении ВВП России на 8% во II квартале

Московский Комсомолец08:27

Набиуллина оценила уровень спада российской экономики

Российская газета08:48
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Общество

В Калининградской области ужесточат масочный режим

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона намерены ужесточить масочный режим с 12 мая.
RT на русском 10:29
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Общество

Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня

Сильный ливень затопил центр Нижнего Новгорода и привел к размыву грунта на Окском съезде, глава региона Глеб Никитин поручил принять меры по ликвидации последствий разгула стихии, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 09:52
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
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Общество

Смольный готовится продлить режим самоизоляции до конца мая

Собеседники "ДП" в администрации губернатора Петербурга подтвердили, что постановление о продлении режима самоизоляции до конца мая готовится и будет в ближайшее время издано.
DP.RU 09:10
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
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Общество

В Свердловской области введут дневной режим тишины

В Свердловской области подготовлен проект закона «режима дневной тишины», об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.
Вечерние Ведомости 11:44
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
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Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
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Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
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Общество

Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая

Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
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Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
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Экономика

Минтранс РФ не видит предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»

Ранее в четверг сообщалось, что "Уральские авиалинии" пожаловались на проблемы с кредитованием в российских банках.
Интерфакс 10:50
22
Общество

В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что некоторые рабочие цифровые пропуски в столице аннулировали по факту проблем с проверкой.
Москва 24 10:30
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Здоровье

Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе

Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19.
РИА Новости 10:30
3
Общество

ПФР упростил получение выплаты в 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Выплата в размере 5 тысяч рублей положена всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля текущего года.
Российская газета 07:12
2
Здоровье

Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19

Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 09:27
43
Общество

В Роспотребнадзоре назвали три этапа снятия ограничений в стране

На втором этапе откроются школы, вузы и более крупные торговые точки, однако ограничение на число посетителей в одно и то же время будет действовать, передает РИА Новости.
МТВ онлайн вчера в 02:24
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Происшествия

Пациентка с подтвержденным COVID-19 сбежала из московской больницы

Известия 07:17
Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
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Здоровье

Минздрав назвал количество медиков-получателей надбавок за коронавирус

Калининградская область получила из федерального бюджета 75 млн рублей на дополнительные выплаты врачам.
Русский Запад 05:01
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Происшествия

В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

РИА Новости вчера в 03:42
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Политика

Путин поздравил народы Грузии и Украины с годовщиной победы в ВОВ

Известия 05:30
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Общество

Текслер рассказал об условиях снятия ограничений в Челябинской области

Напомним, к 8 мая в Челябинской области зафиксировано 967 случаев заражения коронавирусом, из них 68 – за последние сутки.
АиФ Челябинск 06:12
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Политика

Путин обратился к народу Австрии по местному телевидению

Владимир Путин выступил с телеобращением к народу Австрии, в котором поздравил страну с 75-летием освобождения от нацизма.
ТВ Центр 06:29
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Общество

Губернатор Петербурга забанил гражданку в соцсетях за жалобы

После жалобы губернатор добавил ее в черный список.
Новые Известия 08:11
50
Общество

ГИБДД опровергла сообщения о штрафах за отсутствие видеорегистраторов

ГИБДД официально опровергла сообщения некоторых блогеров о том, что видеорегистраторы скоро станут обязательными во всех автомобилях, а за их отсутствие будут штрафовать.
Российская газета 11:02
Общество

Власти разъяснили порядок восстановления рабочих цифровых пропусков

Пропуска для сотрудников предприятий в Москве, работа которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке.
Росбалт 10:19
31
Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
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