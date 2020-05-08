Экономика
Московский КомсомолецВ ЦБ рассказали о падении ВВП России на 8% во II квартале
Ситуация, которая складывается в российской экономике, соответствует оценке ЦБ по снижению ВВП во втором квартале на 8 процентов. Об этом сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Общество
Многодетным семьям могут предоставить новые меры поддержки
Согласно поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, в ближайшее время Министерство труда и Минфин рассмотрят вопрос о выделении многодетным семьям бесплатных масок, продуктовых наборов и электронных устройств для дистанционного обучения.
Кривое-зеркало.ру 05:12
Политика
США назвали условие для продления договора СНВ
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
Известия 19:08
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
Авто
Skoda рассказала об электрическом кроссовере Skoda Enyaq
Электрокроссовер Skoda Enyaq iV, о первых тестах которого «Автоновости дня» сообщили еще вчера, выйдет на рынок в пяти модификациях и специальной версии Enyaq iV Founder’s Edition, посвященной 125-летию чешской марки.
Автоновости дня вчера в 03:20
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
РИА Новости 17:15
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Эксперт назвала сферы, где вырастет зарплата после снятия карантина
Зарплаты после снятия ограничений по коронавирусу вырастут в IT-сфере.
News.ru 22:55
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС 20:26
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ 20:54
Шоу-бизнес
С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине
Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
Армия и оружие
Российским военным запретили публиковать в интернете данные о службе
В начале марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским военнослужащим размещать в СМИ и интернете данные о своей службе или службе других военных.
Rambler News Service 06 мая в 14:57
Общество
Аксёнов объяснил, почему курортный сезон в Крыму не состоится
По словам Аксенова, карантинные меры в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах будут продлены на неопределённый срок, и приезда туристов из других регионов не будет.
Парламентская газета 04:20
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным.
Lenta.ru 21:40
Космос
Раскрыта загадка атмосферы Юпитера
Sibnet Новости 10:38
Общество
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы
Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили ветеранов и всех жителей страны с 75 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
VSE42.RU 22:56
Общество
Ученый назвал способы дезинфекции масок
После использования все защитные маски представляют опасность для человека и требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией, об этом АГН "Москва" заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов.
РИА Новости 22:16
Общество
Дуров ответил Дудю, перечислив семь причин не переезжать в США
Росбалт вчера в 15:16
Авто
У дилеров новый Skoda Rapid появится после майских праздников
Первые «товарные» Skoda Rapid нового поколения поступят к российским дилерам после майских праздников.
Автоновости дня вчера в 04:09
Армия и оружие
В Минобороны назвали срок поставки первых С-500 в войска
Первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-500 могут поступить в Вооруженные силы России в 2021 году.
РБК 01:05
Здоровье
Минздрав беспокоит ситуация с коронавирусом в Дагестане
Беспокойство Минздрава вызывает ситуация с распространением COVID-19 в Дагестане, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия».
Парламентская газета 07:03
Энергетика
Цены на автомобильное топливо в России продолжают копеечное снижение
Средние цены на бензин и дизельное топливо в России за период с 27 апреля по 6 мая этого года понизились на 2 копейки, до 44,83 рублей за литр, о чем свидетельствуют данные Росстата.
Российская газета 13:45
Армия и оружие
В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»
Политическая Экспертиза 06:05
Финансы
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08:48