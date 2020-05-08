Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ ЦБ рассказали о падении ВВП России на 8% во II квартале

Ситуация, которая складывается в российской экономике, соответствует оценке ЦБ по снижению ВВП во втором квартале на 8 процентов. Об этом сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Россия вступила в эпоху отрицательного роста

Lenta.ru09:35

В Центробанке спрогнозировали падение ВВП России на 8% во II квартале 2020 года

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Набиуллина оценила уровень спада российской экономики

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Набиуллина заявила, что падение ВВП во II квартале может составить 8%

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ЦБ РФ заявил о «весьма серьезных» экономических последствиях COVID-ограничений

Интерфакс08:31

В ЦБ рассказали о падении ВВП России на 8% во II квартале

Московский Комсомолец08:27

Набиуллина: ВВП России упадет во II квартале на 8%, ЦБ продолжит снижать ключевую ставку

Вести.Ru09:26
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Общество

Многодетным семьям могут предоставить новые меры поддержки

Согласно поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, в ближайшее время Министерство труда и Минфин рассмотрят вопрос о выделении многодетным семьям бесплатных масок, продуктовых наборов и электронных устройств для дистанционного обучения.
Кривое-зеркало.ру 05:12
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Армия и оружие

Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря

REGNUM 17:02
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Политика

США назвали условие для продления договора СНВ

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
Известия 19:08
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Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
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Авто

Skoda рассказала об электрическом кроссовере Skoda Enyaq

Электрокроссовер Skoda Enyaq iV, о первых тестах которого «Автоновости дня» сообщили еще вчера, выйдет на рынок в пяти модификациях и специальной версии Enyaq iV Founder’s Edition, посвященной 125-летию чешской марки.
Автоновости дня вчера в 03:20
7
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
12
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
РИА Новости 17:15
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
1,9K
Общество

Эксперт назвала сферы, где вырастет зарплата после снятия карантина

Зарплаты после снятия ограничений по коронавирусу вырастут в IT-сфере.
News.ru 22:55
4
Авто

В России предложили продавать автомобили напрямую с заводов

NewInform 08:46
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Общество

Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС 20:26
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Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
141
Общество

Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин

Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ 20:54
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Шоу-бизнес

С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине

Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
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Общество

Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

РБК 11:15
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Армия и оружие

Российским военным запретили публиковать в интернете данные о службе

В начале марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским военнослужащим размещать в СМИ и интернете данные о своей службе или службе других военных.
Rambler News Service 06 мая в 14:57
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Общество

Аксёнов объяснил, почему курортный сезон в Крыму не состоится

По словам Аксенова, карантинные меры в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах будут продлены на неопределённый срок, и приезда туристов из других регионов не будет.
Парламентская газета 04:20
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Экономика

Названа опасность досрочного погашения кредита

Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным.
Lenta.ru 21:40
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Космос

Раскрыта загадка атмосферы Юпитера

Sibnet Новости 10:38
Общество

Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили ветеранов и всех жителей страны с 75 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
VSE42.RU 22:56
Общество

Ученый назвал способы дезинфекции масок

После использования все защитные маски представляют опасность для человека и требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией, об этом АГН "Москва" заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов.
РИА Новости 22:16
5
Общество

Дуров ответил Дудю, перечислив семь причин не переезжать в США

Росбалт вчера в 15:16
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Авто

Названы автомобильные марки с самыми преданными владельцами в России

AutoNews 06:58
Авто

У дилеров новый Skoda Rapid появится после майских праздников

Первые «товарные» Skoda Rapid нового поколения поступят к российским дилерам после майских праздников.
Автоновости дня вчера в 04:09
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Армия и оружие

В Минобороны назвали срок поставки первых С-500 в войска

Первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-500 могут поступить в Вооруженные силы России в 2021 году.
РБК 01:05
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Армия и оружие

Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео

Lenta.ru 11:18
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Здоровье

Минздрав беспокоит ситуация с коронавирусом в Дагестане

Беспокойство Минздрава вызывает ситуация с распространением COVID-19 в Дагестане, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия».
Парламентская газета 07:03
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Энергетика

Цены на автомобильное топливо в России продолжают копеечное снижение

Средние цены на бензин и дизельное топливо в России за период с 27 апреля по 6 мая этого года понизились на 2 копейки, до 44,83 рублей за литр, о чем свидетельствуют данные Росстата.
Российская газета 13:45
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Армия и оружие

В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»

Политическая Экспертиза 06:05
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Финансы

Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне

Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08:48
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