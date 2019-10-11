Рассуждая о наличных, глава ЦБ напомнила, что в мире уже существует такое понятие, как cashless societies – безналичные общества. Но люди продолжаются пользоваться наличными деньгами как минимум по двум причинам.

с чего всё началось

Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии «2035» в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

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