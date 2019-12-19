Экономика
RT на русскомВ ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России
В 2018 году впервые доля респондентов, оплачивающих товары и услуги в основном наличными, оказалась менее 50% — 37% (против 59% в 2017-м). Тем не менее 70% участников опроса заявили, что пока не могут обойтись совсем без наличности.
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Центробанк узнал, сколько наличных люди носят в кошельках и как часто ими пользуются
Банки.рувчера в 09:45
Доля россиян, которые оплачивают покупки наличными, за восемь лет упала с 65% до 6%
Эхо Москвывчера в 13:02
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Политика
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Рори МакДональд ушел из Bellator в PFL
Экс-чемпион Bellator и бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе, Рори МакДональд, подписал контракт с PFL, и примет участие в следующем сезоне организации, где поборется за главный приз в размере одного миллиона долларов.
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Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
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Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
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В России появится новый мобильный телефон специально для военных. Идея разработки принадлежит отечественной компании Inoi.
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Создатели заключительной части третьей трилогии обещают завершить историю семьи Скайуокеров.
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Россия отказала военным судам других стран в заходе на Севморпуть
Отвечая на вопрос представителя Японии, как Россия отреагирует, если иностранные корабли будут ходить по Севморпути, он сказал: «На сегодняшний день наши Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, в связи с чем необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет».
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Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Общество
В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу
В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы всех водопропускных отверстий на «Комплексе защитных сооружений».
Политика
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
Политика
Узбекистан стал страной года по версии журнала The Economist
Британский журнал The Economist признал Узбекистан страной года в контексте либеральных реформ президента республики Шавката Мирзиёева.