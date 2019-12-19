Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России

В 2018 году впервые доля респондентов, оплачивающих товары и услуги в основном наличными, оказалась менее 50% — 37% (против 59% в 2017-м). Тем не менее 70% участников опроса заявили, что пока не могут обойтись совсем без наличности.
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Россияне стали реже оплачивать покупки «живыми» деньгами

Комсомольская правдавчера в 16:13

В ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России

RT на русскомвчера в 14:51

Центробанк узнал, сколько наличных люди носят в кошельках и как часто ими пользуются

Банки.рувчера в 09:45

Доля россиян, которые оплачивают покупки наличными, за восемь лет упала с 65% до 6%

Эхо Москвывчера в 13:02

ЦБ сообщил о сокращении числа сторонников оплаты наличными

Ведомостивчера в 10:38

ЦБ рассказал о резком росте сторонников безналичного расчета

Известиявчера в 13:29

ЦБ оценил долю расплачивающихся наличными россиян

Rambler News Serviceвчера в 09:15
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Политика

Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство

Поводом для расследования в отношении Трампа стал его июльский телефонный разговор с президентом Украины, в рамках которого Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы получить компромат на своего главного оппонента в предвыборной гонке — демократа Джо Байдена.
Вести.Ru вчера в 22:40
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК вчера в 16:00
Экономика

ВЭБ создает третьего по величине в России оператора грузовых вагонов

ВЭБ.РФ планирует передать «Атланту» в лизинг или в собственность «на рыночных условиях» весь свой парк грузовых вагонов – около 40 000 шт.
Ведомости вчера в 15:34
Общество

В Петербурге выведен из цеха уникальный тральщик из стеклопластика

В Санкт-Петербурге начались испытания нового корабля-тральщика.
Общественное телевидение России 02:17
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News вчера в 12:06
Общество

Суд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов

ТАСС 01:35
Общество

Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
РБК вчера в 12:24
Происшествия

Школьный автобус попал в смертельное ДТП в Ростовской области

В Ростовской области автомобиль ВАЗ-2110 столкнулся со школьным автобусом, который вез детей на занятия.
ТВ Центр 01:52
Общество

Производители шампанского предупредили о резком спаде производства

Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.
Коммерсантъ вчера в 18:39
Общество

СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля

Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
РБК вчера в 22:34
Политика

На пресс-конференции Путина запретили баннеры

Большая пресс-конференция президента пройдет в свободном режиме, но одно ограничение все же есть.
Российская газета 02:48
Политика

Комитет сената США одобрил санкции против России

Санкции против госдолга по делу Скрипалей В августе США ввели второй пакет санкций против России по делу Скрипалей, который включает в себя ограничения на госдолг России и требование Вашингтона к международным организациям, например ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве.
РИА Новости вчера в 16:54
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем

Папой ребенка стал муж телеведущей — хоккеист Игорь Макаров. Оба родителя души на чают в Маше и обожают проводить с ней время.
Летидор вчера в 01:24
Космос

РКК «Энергия» начала работу над лунным модулем

Хакасия-Информ вчера в 20:45
Единоборства

Рори МакДональд ушел из Bellator в PFL

Экс-чемпион Bellator и бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе, Рори МакДональд, подписал контракт с PFL, и примет участие в следующем сезоне организации, где поборется за главный приз в размере одного миллиона долларов.
FightTime.ru вчера в 12:46
Армия и оружие

На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт

Батальонные тактические группы проведут учения по ведению боя в городских условиях, сообщил портал АрмияInform со ссылкой начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ Владислав Пономарев.
РИА Новости 02:13
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru вчера в 00:49
Технологии

Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
Piter.tv 17 декабря в 02:00
Общество

Минтруд спрогнозировал рост числа официальных безработных на 20%

Согласно прогнозу ведомства, с которым ознакомились «Известия», в 2020 году число зарегистрированных безработных вырастет до 800 тысяч, в следующем году увеличится до 900 тысяч, в 2022 году останется на этом уровне.
Телеканал 360° вчера в 18:47
Футбол

Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.
Газета.Ru вчера в 23:35
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
Ведомости 02:00
Гаджеты

Российская компания сделала телефон для военных

В России появится новый мобильный телефон специально для военных. Идея разработки принадлежит отечественной компании Inoi.
ToDay News Ufa вчера в 12:26
Кино

В России выходит в прокат лента «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Создатели заключительной части третьей трилогии обещают завершить историю семьи Скайуокеров.
Эхо Москвы вчера в 20:09
Политика

Украина и Донбасс отказались от нового перемирия

Представителя Украины и Донбасса решили не согласовывать перемирие на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.
Московский Комсомолец 02:26
Армия и оружие

Россия отказала военным судам других стран в заходе на Севморпуть

Отвечая на вопрос представителя Японии, как Россия отреагирует, если иностранные корабли будут ходить по Севморпути, он сказал: «На сегодняшний день наши Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, в связи с чем необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет».
Русская Планета вчера в 02:55
Технологии

Гендиректор Microsoft стал «человеком года» по версии Financial Times

Международная деловая газета Financial Times назвала генерального директора американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатью Наделлу "человеком года" за его заслуги перед компанией и "особое место среди магнатов в сфере технологий", сообщается на сайте издания.
ПРАЙМ 01:56
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
WomanHit.ru вчера в 11:12
Общество

В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы всех водопропускных отверстий на «Комплексе защитных сооружений».
RT на русском вчера в 09:39
Политика

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
РИА Новости вчера в 19:46
Политика

Узбекистан стал страной года по версии журнала The Economist

Британский журнал The Economist признал Узбекистан страной года в контексте либеральных реформ президента республики Шавката Мирзиёева.
REGNUM 01:36
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