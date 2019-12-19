Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России

В 2018 году впервые доля респондентов, оплачивающих товары и услуги в основном наличными, оказалась менее 50% — 37% (против 59% в 2017-м). Тем не менее 70% участников опроса заявили, что пока не могут обойтись совсем без наличности.
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Россияне стали реже оплачивать покупки «живыми» деньгами

Комсомольская правдавчера в 16:13

В ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России

RT на русскомвчера в 14:51

ЦБ сообщил о сокращении числа сторонников оплаты наличными

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ЦБ рассказал о резком росте сторонников безналичного расчета

Известиявчера в 13:29

Центробанк узнал, сколько наличных люди носят в кошельках и как часто ими пользуются

Банки.рувчера в 09:45

ЦБ оценил долю расплачивающихся наличными россиян

Rambler News Serviceвчера в 09:15
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«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

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RT на русском вчера в 04:11
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Газета.Ru вчера в 23:35
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Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
Ведомости 02:00
Общество

Производители шампанского предупредили о резком спаде производства

Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.
Коммерсантъ вчера в 18:39
Политика

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Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
РБК вчера в 12:24
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК вчера в 16:00
Экономика

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
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В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 03:27
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Что запрещено делать 19 декабря, в день Николая Чудотворца

Святой Николай считается их покровителем. Поэтому 19 декабря крики и грубость по отношению к ребенку особенно недопустимы.
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Армия и оружие

США завладели частотами С-400 в Сирии

США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.
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Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru вчера в 09:22
Гаджеты

Компания Apple использует в Mac Pro самую дешевую оперативную память

Ко всему, Apple в Mac Pro установила самую медленную память, построенную на чипах Micron.
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Общество

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Глава Геральдического совета предложил создать олимпийский флаг России

Геральдический совет при президенте России готов участвовать в создании специального флага, под которым российские спортсмены могут выступать на крупных международных соревнованиях, заявил глава совета Георгий Вилинбахов в эфире телеканала НТВ.
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Завтра Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию

Завтра в 12:00 в Центре международной торговли в Москве состоится большая ежегодная пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина.
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На станции ВДНХ в столице зафиксировали температуру в плюс 5,4 градуса, таким образом, побит исторический рекорд самого теплого дня 18 декабря 1886 года, сообщается на сайте «Метеовести».
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Стало известно, после чего Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати

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В США проголосовали за импичмент Трампу

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ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА победили сербскую "Црвену Звезду" в домашнем матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
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