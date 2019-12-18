В 2018 году впервые доля респондентов, оплачивающих товары и услуги в основном наличными, оказалась менее 50% — 37% (против 59% в 2017-м). Тем не менее 70% участников опроса заявили, что пока не могут обойтись совсем без наличности.

В ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России

Политика В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.

Шоу-бизнес Инсайдеры раскрыли новогодние планы Кейт Миддлтон и принца Уильяма Инсайдеры рассказали, как проведут свои новогодние каникулы принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, которым пришлось много работать из-за отъезда принца Гарри и Меган Маркл.

Футбол Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией» Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.

Общество России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.

Происшествия В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.

Гаджеты Российская компания сделала телефон для военных В России появится новый мобильный телефон специально для военных. Идея разработки принадлежит отечественной компании Inoi.

Происшествия Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.

Политика Социологи узнали, как американцы относятся к импичменту Трампу Мнения американских граждан об импичменте президенту США Дональду Трампу разделились поровну, свидетельствует опрос издания Wall Street Journal и телеканала NBC News.

Политика Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2» Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».