Общество
RT на русскомВ ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России
В 2018 году впервые доля респондентов, оплачивающих товары и услуги в основном наличными, оказалась менее 50% — 37% (против 59% в 2017-м). Тем не менее 70% участников опроса заявили, что пока не могут обойтись совсем без наличности.
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Доля россиян, которые оплачивают покупки наличными, за восемь лет упала с 65% до 6%
Эхо Москвывчера в 13:02
Центробанк узнал, сколько наличных люди носят в кошельках и как часто ими пользуются
Банки.рувчера в 09:45
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