Общество

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России

В 2018 году впервые доля респондентов, оплачивающих товары и услуги в основном наличными, оказалась менее 50% — 37% (против 59% в 2017-м). Тем не менее 70% участников опроса заявили, что пока не могут обойтись совсем без наличности.
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Россияне стали реже оплачивать покупки «живыми» деньгами

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ЦБ сообщил о сокращении числа сторонников оплаты наличными

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ЦБ рассказал о резком росте сторонников безналичного расчета

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Центробанк узнал, сколько наличных люди носят в кошельках и как часто ими пользуются

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Rambler News Serviceвчера в 09:15
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Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
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Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
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«Барселона» и «Реал» сыграли вничью со счетом 0:0

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Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, передает «РИА Новости» со ссылкой на УФСИН по региону.
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По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
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Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
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Французский футболист нацелился на выступления за сборную России

Футболист не скрывает своего желания выступать за сборную России на чемпионате Европы-2020.
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День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря

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