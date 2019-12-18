Общество

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России

В 2018 году впервые доля респондентов, оплачивающих товары и услуги в основном наличными, оказалась менее 50% — 37% (против 59% в 2017-м). Тем не менее 70% участников опроса заявили, что пока не могут обойтись совсем без наличности.
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Россияне стали реже оплачивать покупки «живыми» деньгами

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