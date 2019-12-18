Общество
RT на русскомВ ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России
В 2018 году впервые доля респондентов, оплачивающих товары и услуги в основном наличными, оказалась менее 50% — 37% (против 59% в 2017-м). Тем не менее 70% участников опроса заявили, что пока не могут обойтись совсем без наличности.
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Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.
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Стала известна причина расставания Ольги Бузовой и Олега Майами
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Представителям России и Украины пока не удаётся достигнуть компромисса по срокам, тарифам и объёмам транзита.
Футбол
«Монако» с Головиным крупно проиграл «Лиллю» в Кубке французской лиги
В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Монако» разгромно проиграл «Лиллю» – 0:3. Дублем в составе гостей отметился нападающий Лоик Реми.
Происшествия
«Заминированные» детсады обследуют в Биробиджане
Специалисты приступили к обследованию детских садов № 5, 24, 29, 31, 43 и 48 Биробиджана, куда на электронную почту поступили сообщения о минировании зданий, сообщили корр. РИА Биробиджан в мэрии города.
Гаджеты
Российская компания сделала телефон для военных
В России появится новый мобильный телефон специально для военных. Идея разработки принадлежит отечественной компании Inoi.
Общество
Российский бизнесмен предложил уволить 25 млн человек
Один из крупных российских предпринимателей, входящий в рейтинг Forbes, предложил уволить «ненужных» сотрудников.
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов
Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
Авто
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Экономика
В России подорожает ОСАГО в 2020 году
Как сообщает РИА Новости, в связи с растущими убытками страховых компаний в следующем году велика вероятность подорожание тарифов ОСАГО.
Общество
В Великобритании разработали уникальный унитаз
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В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
Единоборства
Кокляев рассказал, как изменилась его жизнь после боя с Емельяненко
Пауэрлифтер Михаил Кокляев рассказал об изменениях в своей жизни после нокаута от бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Происшествия
Полиция начала проверку сообщений о проникновении в резиденцию Трампа
Факт возможного проникновения неизвестных на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, находящегося в американском штате Флорида, проверяет местная полиция, 18 декабря сообщает издание Miami Herald.
Политика
Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
Экономика
Выдачу ипотеки могут ужесточить
Летом 2020 года могут ввести показатель долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотеке, сообщил Центробанк в своем докладе.
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro признали мощнейшим среднеуровневым смартфоном
Эксперты составили рейтинг среднеуровневых смартфонов и лучшим в этой категории стал Redmi Note 8 Pro от китайской корпорации Xiaomi.
Происшествия
В Благовещенске детские сады эвакуируют из-за сообщения о мине
Кино
Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов
Сборы «Холодного сердца 2» в мировом прокате перешагнули порог в миллиард долларов всего за четыре недели. Об этом сообщил портал kinonews.
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева обсуждать разведение сил в Донбассе
Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил журналистам, что Киев по-прежнему отказывается обсуждать на переговорах в Минске разведение сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца
Общество
Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке
Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям поставят детей на лыжи в Новый год
Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
Общество
Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году
Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .