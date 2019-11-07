Телефонные мошенники выстраивают разговор с клиентами банков таким образом, чтобы человек сам сообщил им свои личные данные. Об этом рассказал первый заместитель главы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев, сообщает РИА Новости.

В ЦБ рассказали о схемах работы телефонных мошенников

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