Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Эксперт Северо-Запад
Эксперт Северо-Запад

В ЦБ рассказали о сроках возвращения экономики к докризисному уровню

В департаменте Центробанка считают, что сценарий V-образного восстановления пока не стоит на повестке дня. Тремасов также добавил, что в мировой экономике наблюдаются примерно те же процессы, что и в экономике РФ.В источнике
Подробнее о событии
Вестник Кавказа

В ЦБ РФ спрогнозировали характер восстановления мировой экономики

Вестник Кавказавчера в 05:38
Парламентская газета

В Центробанке спрогнозировали возвращение мировой экономики к докризисным уровням к 2023 году

Парламентская газетавчера в 08:33
ГлобалМСК.ру

В Центробанке назвали сроки возвращения мировой экономики к докризисному уровню

ГлобалМСК.рувчера в 08:09
Эксперт Северо-Запад

В ЦБ рассказали о сроках возвращения экономики к докризисному уровню

Эксперт Северо-Западвчера в 10:10
Интерфакс - Россия

ЦБ РФ: срок возвращения мировой экономики к докризисному уровню - 2022-2023гг

Интерфакс - Россиявчера в 05:25
Народные новости

Инвестор сравнил последствия от коронавируса для экономики с 11 сентября

Народные новости6 августа в 11:11

Кубанский митрополит умер от осложнений из-за коронавируса

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале.
РБК03:30
10

Турция задержала более 30 террористов на границе с Сирией в этом году

В ходе более чем 30-летней террористической кампании против Турции РПК, включенная в список террористических организаций Турции, США и ЕС, несет ответственность за гибель около 40 тысяч человек, включая женщин и детей.
Вестник Кавказавчера в 07:23

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ruвчера в 05:52
1,7K

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ru6 августа в 12:54
548

В Роспотребнадзоре рассказали, как будут учиться с 1 сентября ростовские школьники

По словам главы регионального Роспотребнадзора, пойдут дети в школу или в области будет продолжено дистанционное обучение, зависит от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация.
Rostov gazetaвчера в 09:15