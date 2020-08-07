В ЦБ рассказали о сроках возвращения экономики к докризисному уровню
В департаменте Центробанка считают, что сценарий V-образного восстановления пока не стоит на повестке дня. Тремасов также добавил, что в мировой экономике наблюдаются примерно те же процессы, что и в экономике РФ.В источнике
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