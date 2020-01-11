с чего всё началось

Новая система пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП) — предполагает ряд инновационных для россиян решений. Более подробно о них рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По его словам, выплаты по ГПП можно передавать по наследству уже после того, как они начались.

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

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Происшествия СК установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.

Автоспорт Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар» Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.

Технологии Пользователям Windows 7 предложена альтернативная ОС Разработчики графического окружения KDE для Linux не стали терять потенциальных клиентов и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.