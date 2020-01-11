Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

Новая система пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП) — предполагает ряд инновационных для россиян решений. Более подробно о них рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По его словам, выплаты по ГПП можно передавать по наследству уже после того, как они начались.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
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