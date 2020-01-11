с чего всё началось

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему. Накопления можно будет перевести в гарантированный пенсионный план без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.

Политика Зеленский создал на Украине реестр педофилов Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Верховной рады.

Футбол «Барселона» официально объявила об увольнении Вальверде Испанская «Барселона» на своём официальном сайте объявила о расторжении контракта с 55-летним испанским специалистом Эрнесто Вальверде.

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

Экономика Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, показало, что почти 20% российских автомобилистов после обращения к страховщикам за урегулированием случаев по ОСАГО остались не удовлетворены их работой.

Политика Путин предложил Асаду пригласить в Дамаск Трампа Президент России Владимир Путин предложил лидеру Сирии Башару Асаду пригласить в Дамаск главу Белого дома Дональда Трампа.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Общество СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР «Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.

Финансы Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).

Политика Южная Корея переводит борьбу с нелегалами в «цифру» Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что на пленарном заседании Национального собрания был принят пересмотренный Закон об иммиграции, предусматривающий введение системы ETA для содействия въезду иностранных туристов и предотвращения незаконного пребывания иностранцев.