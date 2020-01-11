Экономика
BFM.ruЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему. Накопления можно будет перевести в гарантированный пенсионный план без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ" первый зампред Банка России Сергей Швецов.Царьградвчера в 07:57
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Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
Космос
Быстрые покрытия выдадут новые межзвездные объекты
Астрофизики описали новый способ поиска межзвездных объектов, подобных астероиду Оумуамуа или комете 2I/Борисова.
Политика
США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка.
Происшествия
В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко
Политика
Зеленский создал на Украине реестр педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Верховной рады.
Футбол
«Барселона» официально объявила об увольнении Вальверде
Испанская «Барселона» на своём официальном сайте объявила о расторжении контракта с 55-летним испанским специалистом Эрнесто Вальверде.
Общество
Фонд кино подал иск против компании Kinodanz
Как сообщает издание «Коммерсантъ», Фонд кино подал иск против киностудии «Кей Ди Студиос», более известной как Kinodanz.
Общество
Чернее чернил: британка покрыла 90% тела татуировкой
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Экономика
Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО
Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, показало, что почти 20% российских автомобилистов после обращения к страховщикам за урегулированием случаев по ОСАГО остались не удовлетворены их работой.
Политика
Путин предложил Асаду пригласить в Дамаск Трампа
Президент России Владимир Путин предложил лидеру Сирии Башару Асаду пригласить в Дамаск главу Белого дома Дональда Трампа.
Происшествия
В Хабаровске эвакуируют школы из-за угрозы взрыва
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
Общество
За последние 200 лет нормальная температура человека понизилась
Американские специалисты выяснили, что за последние 200 лет снизилась нормальная температура человека.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов.
Технологии
Российский экраноплан «Шторм-600» заинтересовал зарубежные компании
Беспилотную электростанцию создали сотрудники СПбПУ Первый в мире беспилотный электрический экраноплан "Шторм-600" заинтересовал иностранцев.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Финансы
Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Политика
Южная Корея переводит борьбу с нелегалами в «цифру»
Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что на пленарном заседании Национального собрания был принят пересмотренный Закон об иммиграции, предусматривающий введение системы ETA для содействия въезду иностранных туристов и предотвращения незаконного пребывания иностранцев.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Политика
Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
Футбол
«Рубин» показал первую тренировку под руководством Слуцкого
Сегодня, 13 января пресс-служба казанского клуба опубликовала несколько фотографий с первой тренировки команды под руководством нового наставника.
Армия и оружие
Появилось видео уцелевшего после попадания ракеты танка Т-72 в Сирии
В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, на котором можно увидеть танк Т-72, сумевший уцелеть после прямого попадания в него ракеты.
Гаджеты
Представлен новый конкурент MIUI и EMUI
Оболочка предлагает новые системные цвета, иконки, обои и анимации.