Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему. Накопления можно будет перевести в гарантированный пенсионный план без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Царьградвчера в 07:57

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Россиянам предложили новую пенсионную схему, только она хуже имеющихся. Объясняем тонкости ГПП

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Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна

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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

РИА Новостивчера в 05:44

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Deita.ruвчера в 16:38

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РБКвчера в 01:46

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газетавчера в 02:00
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