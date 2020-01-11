Экономика
РИА НовостиВ ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ" первый зампред Банка России Сергей Швецов.Царьград07:57
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Футбол
«Ювентус» с голом Роналду победил «Рому»
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Общество
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Военный суд приговорил к трем годам колонии условно экс-заместителя начальника Военной академии Генштаба ВС России по научной работе генерал-лейтенанта Сергея Чваркова по делу о хищении 4,3 млн рублей.
Экономика
Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов
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Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Общество
Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии
"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
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«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча в Париже завершилась со счетом 3:3.
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Ренате Литвиновой наложили швы после наезда на нее Mercedes
Актриса Рената Литвинова, которую сбил Mercedes в центре Москвы, рассказала, как себя чувствует.
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В Пентагоне начали опасаться конкуренции со стороны России и Китая
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Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Наука
Какой психиатр не любит быстрой езды
Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
На майдане в Иране — первые жертвы
Технологии
Хакеры атаковали пользователей Telegram
Северокорейские хакеры совершили «налёт» на пользователей Telegram.
Космос
Физик Кевин Грейзер: «Юпитер нельзя назвать щитом для Земли от космического мусора»
Физик Кевин Грейзер считает, что Юпитер нельзя назвать щитом для Земли от космического мусора, поскольку он способен перенаправлять проходящие мимо камни к внутренним каменистым планетам.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Здоровье
Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний
По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала «Т-34» по кассовым сборам в России
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ России осенью 2020 года
Головную атомную подлодку проекта 885М («Ясень-М») «Казань» передадут ВМФ России этой осенью, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Гаджеты
Реальный Samsung Galaxy S20+ 5G впервые позирует на живых фото
Вчера в Сети появились подробные характеристики всех моделей линейки смартфонов Samsung Galaxy S20, а сегодня главный редактор известного ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) опубликовал живые фото реального работающего Samsung Galaxy S20+ 5G.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Политика
Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву
Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Здоровье
Здоровые привычки могут дополнительно принести десять лет жизни
В ходе исследования ученые установили, что женщины, соблюдающие здоровые привычки, имеют дополнительные 10,6 лет жизни без существенных болезней.
Футбол
Гвардиола сравнил Агуэро и Месси
Происшествия
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева сделала «уколы красоты»
Татьяна Васильева рассказала, что приняла решение снова сделать специальные инъекции, служащие для обновления овала лица, а также разглаживания мелких морщин.
Происшествия
Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.