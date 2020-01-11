Экономика
РИА НовостиВ ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ" первый зампред Банка России Сергей Швецов.Царьград07:57
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Кино
Режиссер «Венома» может экранизировать игру Uncharted
Шутка ли, недавно проект покинул Трэвис Найт, создатель фантастической картины «Бамблби», он был шестым по счету режиссером, который решил не заниматься экранизацией компьютерной игры.
Футбол
LaRoma24: Дзаньоло получил разрыв крестообразной связки колена
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло получил травму в матче 19-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:2). По информации источника, у Дзаньоло диагностирован разрыв крестообразной связки колена.
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Происшествия
Все школы Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва.
Политика
США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме
Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений.
Единоборства
Нурмагомедов высмеял Серроне после признания о страхе перед боями
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на видео, на котором американский боец смешанного стиля Дональд Серроне признаётся, что испытывает страх перед поединками.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Политика
Президент Абхазии подал в отставку
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил ТАСС об отставке президента Рауля Хаджимбы «во имя сохранения стабильности в стране».
Футбол
«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции
Политика
Командующий КСИР извинился за сбитый в Иране украинский самолет
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины", сообщает агентство ISNA.
Политика
Нетаньяху обвинил Иран в халатности и обмане всего мира
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает, что Иран обманул весь мир, скрывая свою причастность к крушению украинского самолета, передает РИА "Новости".
Футбол
Алдонин войдет в тренерский штаб Игнашевича в «Торпедо»
Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России войдет в тренерский штаб Сергея Игнашевича в «Торпедо», утверждает «Чемпионат».
Наука
Ученые нашли новые намеки на существование стерильных нейтрино
Ученые из обсерватории IceCube нашли новое доказательство существования стерильных нейтрино, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах издания The Astrophysical Journal.
Технологии
С 14 января прекратится бесплатная поддержка Windows 7
Компания Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7.
Происшествия
Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.
Общество
Загрязнение воды, воздуха и земли в России замедляет рост экономики
Загрязненным воздухом дышат 56 млн жителей России в 143 городах, почти все реки отравлены неочищенными сточными водами, ежегодно страна теряет около 300 000 га леса (70% из-за пожаров), и даже коммунальный мусор уже через шесть лет негде будет размещать.
Политика
Новая серия отставок губернаторов ожидается до следующих региональных выборов
Пока под вопросом остаются отставки руководителей Костромской, Пензенской, Тамбовской областей и Краснодарского края, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование фонда.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала «Т-34» по кассовым сборам в России
Наука
«Молекулярные швейцары» указали путь к лечению ожирения
Экономика
Сотовые операторы начинают повышать стоимость тарифов на связь
Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") — с 16 января, соответствующие сообщения начали поступать абонентам в конце декабря.
Авто
Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году
В 2019 году АвтоВАЗ вывел на рынок сразу несколько новых автомобилей: «заряженный» седан Vesta Sport, «вседорожный» универсал Granta Cross, драйверскую Granta Drive Active, а также «вариаторные» Xray Cross и Vesta.
Фигурное катание
Фигурист Мозалёв завоевал серебро на юношеских Олимпийских играх
Российский фигурист Андрей Мозалёв завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.
Здоровье
Оппозиция обвинила власти Грузии в срыве программы лечения гепатита
Представители оппозиции заявили, что в срыве программы лечения гепатита виноваты власти страны.
Общество
Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Политика
Блумберг заявил, что тратит все деньги, чтобы избавиться от Трампа
Кандидат в президенты США миллиардер Майкл Блумберг заявил, что тратит все свои деньги, чтобы избавиться от американского лидера Дональда Трампа.