Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
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