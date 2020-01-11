с чего всё началось

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

Кино Режиссер «Венома» может экранизировать игру Uncharted Шутка ли, недавно проект покинул Трэвис Найт, создатель фантастической картины «Бамблби», он был шестым по счету режиссером, который решил не заниматься экранизацией компьютерной игры.

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Общество Загрязнение воды, воздуха и земли в России замедляет рост экономики Загрязненным воздухом дышат 56 млн жителей России в 143 городах, почти все реки отравлены неочищенными сточными водами, ежегодно страна теряет около 300 000 га леса (70% из-за пожаров), и даже коммунальный мусор уже через шесть лет негде будет размещать.

Экономика Сотовые операторы начинают повышать стоимость тарифов на связь Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") — с 16 января, соответствующие сообщения начали поступать абонентам в конце декабря.

Авто Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году В 2019 году АвтоВАЗ вывел на рынок сразу несколько новых автомобилей: «заряженный» седан Vesta Sport, «вседорожный» универсал Granta Cross, драйверскую Granta Drive Active, а также «вариаторные» Xray Cross и Vesta.

Фигурное катание Фигурист Мозалёв завоевал серебро на юношеских Олимпийских играх Российский фигурист Андрей Мозалёв завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.