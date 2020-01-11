Экономика
РИА НовостиВ ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ" первый зампред Банка России Сергей Швецов.Царьград07:57
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Общество
Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
Происшествия
Известная модель выпала из окна в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Происшествия
В Новосибирске умер захлебнувшийся в аквапарке мальчик
В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке.
Экономика
На Иткульском спиртзаводе планируют разливать виски
Голландский холдинг Marussia Beverages, который выкупил Иткульский спиртзавод, планирует расширить производство в ближайшие годы, пишет «Коммерсант».
Политика
Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку.
Общество
Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах
Министр просвещения России Ольга Васильева в интервью «Российской газете» рассказала о разработке нового порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Происшествия
СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево
Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.
Армия и оружие
Танк Т-72 смог уцелеть после попадания противотанковой ракеты в Сирии
Речь идет о попадании противотанковой ракеты по бронемашине, которая смогла уцелеть, несмотря на старания террористов.
Происшествия
В Иркутске у школьника обнаружили открытую форму туберкулеза
В одной из школ Иркутска обнаружили туберкулез в открытой форме.
Общество
Хакерская группировка Silence может стоять за атакой на банки Африки
Русскоговорящая хакерская группировка Silence может стоять за начатой с первых дней 2020 г. атакой на банковскую инфраструктуру в Африке.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
Авто
В Германии недорого распродают 34 военных Mercedes-Benz G-Class
Немецкий автодилер Autohaus Lorinser распродает 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Футбол
Слуцкий ввел в «Рубине» систему штрафов
Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ввел в клубе систему штрафов, которой раньше у казанцев не было.
Гаджеты
Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro получат ОС Android 10
Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.
Общество
В России снизился спрос на майонез в предновогодний период
В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.
Шоу-бизнес
Певица Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом Телегиным
Популярная российская певица Пелагея прокомментировала расставание с хоккеистом, игроком сборной России Иваном Телегиным.
Происшествия
Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку
Режиссер подтвердила, что ее сбила иномарка на пешеходном переходе, и в своем Instagram вспомнила строки из стихотворения Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.
Общество
Омский травматолог извинился за отказ принимать пациентов
Дежурный врач травмпункта в Омске, оказавшийся в центре скандала после отказа принимать пациентов, извинился за свой поступок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Кино
«Союз спасения»: кому и как на самом деле помогали жены декабристов
Екатерина Трубецкая: Решение, которое не изменил сам царь Екатерина Трубецкая: решение, которое не поменял сам царь Супруга декабриста Сергея Трубецкого, княгиня Екатерина Трубецкая, была самой первой из жен, отправившихся в Сибирь.
Происшествия
Полиция застрелила мужчину, взявшего в заложники трёх человек в Китае
Сотрудники полиции автономного района Внутренняя Монголия в северной части Китая застрелили вооружённого мужчину, взявшего в заложники трёх человек, передаёт агентство Синьхуа, ссылаясь на полицию района.
Авто
Какие новинки АвтоВАЗ подготовит в 2020 году
В конце первого квартала 2020 года АвтоВАЗ планирует начать выпуск «заряженного» универсала Lada Vesta SW Sport.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Армия и оружие
Адмирал ответил на заявление о «похоронах» Черноморского флота России
Слова украинского аналитика Юрия Романюка о плачевном состоянии черноморской эскадры бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов назвал абсолютно безграмотными.
Общество
Учебные заведения на Дальнем Востоке массово эвакуировали
Учебные заведения в ряде городов на Дальнем Востоке массово эвакуировали из-за сообщений о минировании.
Спорт
На этапе Кубка мира по лыжам в Дрездене состоятся командные спринты
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия) состоится командный спринт.