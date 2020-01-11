с чего всё началось

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

Экономика На Иткульском спиртзаводе планируют разливать виски Голландский холдинг Marussia Beverages, который выкупил Иткульский спиртзавод, планирует расширить производство в ближайшие годы, пишет «Коммерсант».

Общество Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах Министр просвещения России Ольга Васильева в интервью «Российской газете» рассказала о разработке нового порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.

Происшествия СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.

Происшествия Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.

Происшествия СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из клиники Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.

Футбол Слуцкий ввел в «Рубине» систему штрафов Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ввел в клубе систему штрафов, которой раньше у казанцев не было.

Происшествия Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку Режиссер подтвердила, что ее сбила иномарка на пешеходном переходе, и в своем Instagram вспомнила строки из стихотворения Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».

Общество СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР «Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.

Общество Омский травматолог извинился за отказ принимать пациентов Дежурный врач травмпункта в Омске, оказавшийся в центре скандала после отказа принимать пациентов, извинился за свой поступок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Происшествия Полиция застрелила мужчину, взявшего в заложники трёх человек в Китае Сотрудники полиции автономного района Внутренняя Монголия в северной части Китая застрелили вооружённого мужчину, взявшего в заложники трёх человек, передаёт агентство Синьхуа, ссылаясь на полицию района.

Авто Какие новинки АвтоВАЗ подготовит в 2020 году В конце первого квартала 2020 года АвтоВАЗ планирует начать выпуск «заряженного» универсала Lada Vesta SW Sport.