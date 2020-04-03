Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны.
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Центробанк РФ не разрешил уйти на каникулы части финансовых организаций

ИА Красная Весна02:02

Российские банки будут предоставлять клиентам услуги дистанционно

РИАМОвчера в 10:10

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

Профильвчера в 09:07

ЦБ разъяснил работу банков в условиях режима самоизоляции

Татар-информвчера в 08:38

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Газета.Ruвчера в 08:04

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

ПРАЙМвчера в 07:21

ЦБ проинформировал о функционировании финансовой системы в апреле

Банки.рувчера в 07:00
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Происшествия

Житель поселка под Рязанью расстрелял пятерых соседей

Житель поселка Елатьма в Рязанской области открыл стрельбу по соседям, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 19:45
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости 16:24
Здоровье

Какие страны выбрали альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом

Швеция — личная ответственность В Европе самый нестандартный подход к борьбе с коронавирусом избрала Швеция.
РБК 02 апреля в 10:59
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК 17:19
Здоровье

Названо главное отличие коронавируса от гриппа

Взгляд.ру вчера в 14:38
Кино

Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма в прокате

Политика Сегодня 11:34
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Lenta.ru 18:44
Происшествия

Забыли права дома, а вас остановил инспектор ГИБДД. Что делать?

Инспектор ГИБДД остановил машину, а у водителя при себе не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на машину - такое может произойти с любым автомобилистом.
Российская газета 05:00
Происшествия

Спасательные работы на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве завершились

В подмосковном Орехово-Зуеве спасатели завершили работы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме.
Вести.Ru 19:43
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Гаджеты

Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Astera вчера в 14:37
Армия и оружие

Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США

Россия с сентября 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 100 штук, США - на три, свидетельствуют данные американского госдепартамента.
РИА Новости 02 апреля в 03:03
Киберспорт

Fallout 76 раздадут бесплатно в Steam владельцам игры в Bethesda.net

Cyber.sports.ru вчера в 07:12
Происшествия

Суд арестовал экс-главу Метростроя Петербурга по делу о растрате

Фрунзенский районный суд вынес постановление об аресте экс-главы петербургского Метростроя Николая Александрова по новому уголовному делу, заведённому ФСБ РФ по статье "присвоение или растрата", сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 18:26
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Газета.Ru 12:39
Происшествия

В Мурманске предотвратили теракт

В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
РИА Новости 06:15
Общество

Утвержден порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет

В России утверждены требования к порядку ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.
9111.ru 05:15
Единоборства

Фергюсон подерётся с Макгрегором вместо Хабиба в главном бою UFC 249

Metaratings 17:50
Общество

В Москве продезинфицируют общественные места

В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.
Lenta.ru 17:39
Общество

«Выходят на огороды и всё равно боятся»: как изоляция влияет на российские деревни

Как COVID-19 может повлиять на жизнь этих территорий, скажется ли их труднодоступность на скорости распространения инфекции и что вообще думают о ней в российских селах — выясняли «Известия».
Известия 17:02
Общество

В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Новгородские ведомости 04:26
Авто

Subaru и Jeep могут уйти с российского авторынка

Автомобилестроительные компании Subaru и Jeep в скором времени могут покинуть рынок Российской Федерации.
Car.ru 02 апреля в 20:30
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 02 апреля в 09:02
Общество

В России ввели мораторий на банкротство

«Ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.
URA.Ru 04:24
Общество

Число заболевших коронавирусом на Украине возросло до 1225 человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией на Украине возросло до 1225 человек, 32 больных скончались, 25 пациентов выздоровели, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.
РИА Новости 15:49
Общество

Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки

«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
ФАН вчера в 11:49
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 02 апреля в 15:29
Политика

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока – 2»

Голландский корабль Flintstone включен в список судов для проведения технических работа на строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом следует из распоряжения российского правительства, обнародованного в четверг, 2 апреля.
Страна Советов on-line вчера в 09:39
Футбол

Брестское «Динамо» дома проиграло «Славии»

Sport24.ru 15:06
Футбол

Максим Калиниченко попросил остановить чемпионат Белоруссии

Напомним, что все европейские чемпионаты остановлены из-за пандемии коронавируса. Искоючением является только чемпионат Белоруссии.
Спорт-Экспресс 11:33
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