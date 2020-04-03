Коронавирус

ПрофильПрофильВ ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
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Центробанк РФ не разрешил уйти на каникулы части финансовых организаций

ИА Красная Весна02:02

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Газета.Ruвчера в 08:04

ЦБ РФ рассказал о порядке работы российских банков до конца апреля

Москва 24вчера в 08:41

ЦБ разъяснил работу банков в условиях режима самоизоляции

Татар-информвчера в 08:38

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

Профильвчера в 09:07

Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля

Реальное времявчера в 08:04

ЦБ проинформировал о функционировании финансовой системы в апреле

Банки.рувчера в 07:00
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Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево

Известия 07:22
Общество

Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми

В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 03:57
Общество

«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса

В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:39
Политика

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
РИА Новости вчера в 20:52
Наука

Разработан новый метод для повышения эффективности светодиодных ламп

Discover24 05:46
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Общество

Травников разрешил работать строителям и промышленникам

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в пятницу, 3 апреля, разрешил промышленным предприятиям и строительным компаниям работать.
НДН.инфо вчера в 08:31
Единоборства

Тренер Хабиба: «Надеюсь, бой с Фергюсоном на UFC 249 состоится»

«Официально бой не отменен, так что я держу пальцы крестом и надеюсь, что Дана Уайт в ближайшее время сообщит место проведения турнира UFC 249», - заявил Мендес в очередном выпуске своего подкаста.
FightTime.ru 02:56
Происшествия

В петербургской больнице у врачей и пациентов выявили коронавирус

Коронавирус выявлен у пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы, где ранее COVID-19 был посмертно подтвержден у больного с инфарктом, сообщает городской комитет по здравоохранению в субботу.
РИА Новости 07:08
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
РИА Новости 03:28
Армия и оружие

В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии

Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
RT на русском вчера в 05:01
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
RT на русском 07:26
Общество

Испания обогнала Италию по числу зараженных коронавирусом

По меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране.
ТАСС вчера в 05:52
Общество

Тысячи записей видеозвонков Zoom попали в Сеть

Как сообщает The Washington Post, тысячи разговоров в приложении для видеозвонков и конференций Zoom в одну секунду оказались в открытом доступе.
Live24 03:52
Происшествия

Коронавирус подтвержден еще у 5 костромичей

У пяти костромичей подтвержден коронавирус — это подтвердили анализы из Москвы, узнал KOSTROMA.TODAY.
Kostroma.Today 04:56
Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс 05:59
Политика

В Иркутской области и Кузбассе продлили режим самоизоляции

Власти Иркутской и Кемеровской областей продлили режим всеобщей самоизоляции в регионах до 12 апреля.
ТАСС 05:29
Происшествия

Неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих во Франции, двое погибли

В коммуне Роман-сюр-Изер французского департамента Дром утром в субботу мужчина устроил поножовщину.
МИР 24 07:14
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
Музыка

Ансамбль песни и пляски ЗВО записал песню «Незараженный»

Российская газета 04:12
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Общество

Производители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники

Как рассказал РБК представитель РАТЭК Антон Гуськов, в России остановлены многие заводы, производящие электронику и бытовую технику.
РИА Новости 05:09
Наука

В Польше создали замедляющий заражение коронавирусом препарат

Учёные Ягеллонского университета в Кракове объявили о создании препарата, который замедляет заражение коронавирусом.
News.ru 06:30
Происшествия

Жителя Оренбурга арестовали за повторное нарушение режима самоизоляции

Суд Оренбурга арестовал местного жителя за повторное нарушение режима самоизоляции в целях нераспространения коронавируса, мужчина второй раз был замечен полицейскими вдалеке от своего дома, сообщает УМВД по Оренбургской области.
РИА Новости 07:36
Экономика

Путин обложил налогом банковские вклады

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который облагает налогом доход с банковских вкладов и долговых ценных бумаг.
Lenta.ru 01 апреля в 12:44
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Шоу-бизнес

Тимати составил завещание, там нет Анастасии Решетовой

Мужчина хочет, чтобы его родные ни в чем не нуждались. «Я распределил все наследство в равных долях – детям, маме и брату», - заявил Тимати.
OvideO.ru вчера в 12:04
Общество

Сценарий развития коронавируса в России назвали оптимистичным

Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 07:39
Общество

Из-за переезда Меган Маркл придется обеспечивать принца Гарри

31 марта принц Гарри и Меган Маркл окончательно сложили королевские полномочия и начали независимую жизнь.
Woman.ru вчера в 05:38
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
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