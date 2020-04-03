В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

Общество Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.

Политика Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Общество Травников разрешил работать строителям и промышленникам Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в пятницу, 3 апреля, разрешил промышленным предприятиям и строительным компаниям работать.

Единоборства Тренер Хабиба: «Надеюсь, бой с Фергюсоном на UFC 249 состоится» «Официально бой не отменен, так что я держу пальцы крестом и надеюсь, что Дана Уайт в ближайшее время сообщит место проведения турнира UFC 249», - заявил Мендес в очередном выпуске своего подкаста.

Происшествия В петербургской больнице у врачей и пациентов выявили коронавирус Коронавирус выявлен у пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы, где ранее COVID-19 был посмертно подтвержден у больного с инфарктом, сообщает городской комитет по здравоохранению в субботу.

Происшествия В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.

Армия и оружие В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.

Общество Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Общество Испания обогнала Италию по числу зараженных коронавирусом По меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране.

Общество Тысячи записей видеозвонков Zoom попали в Сеть Как сообщает The Washington Post, тысячи разговоров в приложении для видеозвонков и конференций Zoom в одну секунду оказались в открытом доступе.

Происшествия В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт "Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Происшествия У жительницы Забайкалья выявили коронавирус Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.

Общество Производители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники Как рассказал РБК представитель РАТЭК Антон Гуськов, в России остановлены многие заводы, производящие электронику и бытовую технику.

Происшествия Жителя Оренбурга арестовали за повторное нарушение режима самоизоляции Суд Оренбурга арестовал местного жителя за повторное нарушение режима самоизоляции в целях нераспространения коронавируса, мужчина второй раз был замечен полицейскими вдалеке от своего дома, сообщает УМВД по Оренбургской области.

Экономика Путин обложил налогом банковские вклады Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который облагает налогом доход с банковских вкладов и долговых ценных бумаг.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.