Коронавирус

ПрофильПрофильВ ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
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В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

Профиль09:07

ЦБ проинформировал о функционировании финансовой системы в апреле

Банки.ру07:00

ЦБ разъяснил работу банков в условиях режима самоизоляции

Татар-информ08:38

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Газета.Ru08:04

Российские банки на фоне коронавируса фиксируют рост безналичных операций

ПРАЙМ08:41

ЦБ РФ рассказал о порядке работы российских банков до конца апреля

Москва 2408:41

Банк России рассказал, как должны работать банки и платежные системы в нерабочие дни

Правительство Кировской областивчера в 06:53
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Общество

Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве

Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
RT на русском 09:26
Политика

Полпред представил правительству Коми врио главы республики Уйбу

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан представил региональному правительству врио главы Коми Владимира Уйбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
РИА Новости 10:23
Общество

В ФМБА назвали срок завершения вспышки коронавируса в России

Вспышка коронавируса Covid-19 закончится к лету, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире «Первого канала».
Татар-информ вчера в 00:44
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Общество

Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер от коронавируса

Газета.Ru 06:03
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила два теракта — в Ставропольском крае и ХМАО.
Известия 05:59
Транспорт

РЖД отменяют поезда из-за падения спроса

Из-за пандемии коронавируса РЖД с 7 апреля сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда.
Вести.Ru 03:59
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Политика

Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ

Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 11:25
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Политика

Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной

В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, Кремль ознакомлен с самыми пессимистичными сценариями развития кризиса.
РБК 06:35
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Газета.Ru 09:49
Религия

Патриарх Кирилл начал объезд Москвы с иконой «Умиление»

Москва 24 10:14
Здоровье

Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса

Врачи Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которую решили перепрофилировать под прием пациентов с пневмонией, заявили о невозможности нормальной работы без соответствующих средств индивидуальной защиты.
РБК 10:00
Политика

Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии

Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
REGNUM 10:42
Общество

Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в период с 4 по 30 апреля с сохранением заработный платы.
Вести.Ru вчера в 11:05
Общество

У преподавателя суворовского училища в Перми подозревают коронавирус

В Перми у преподавателя суворовского военного училища Минобороны РФ заподозрили коронавирус.
URA.Ru 07:44
Экономика

Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Ведомости 07:49
Здоровье

Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки

Напомним, что несколько дней назад Проценко сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Live24 06:20
Общество

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Сегодня, в пятницу, 3 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл заседание регионального оперативного штаба.
ИА Городские вести. Волгоград 10:32
Политика

Глава ЦИК предложила отложить голосование в России

Центральная избирательная комиссия России предлагает отложить выборы и референдумы в нескольких регионах, соответствующее заявление сделала глава ЦИК Элла Памфилова.
Народные новости 05:21
Игры

Сетевой режим Call of Duty: Modern Warfare временно станет бесплатным

В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные для тех, у кого установлена «королевская битва» Call of Duty: Warzone.
CyberSport.ru вчера в 16:16
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
Происшествия

Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин

Российская газета 10:11
Здоровье

Врач: некоторые советы для защиты от коронавируса могут быть опасны

Инфекционист раскрыл "основную цель" коронавируса Некоторые советы, которые распространяют в интернете, могут быть и вовсе опасными для здоровья человека, утверждает Блинова.
Московский Комсомолец 07:52
Общество

На Среднем Урале продлят режим самоизоляции по коронавирусу

«Что касается ограничительных мер: мы их продлим до 20 апреля», — уточнил Креков. Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.
REGNUM 10:33
Авто

Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового Tiguan

Легкое замешательство вызывает и тот факт, что появление нового Volkswagen Tiguan (то есть третьего поколения модели) ожидается через несколько лет.
Новые автомобили 09:26
Здоровье

ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски

Главная опасность приношении маски- ложное чувство безопасности при котором люди нередко перестают мыть руки и беречь себя.
АБН 05:44
Шоу-бизнес

Ольга Бузова в условиях самоизоляции решила снять клип дома

Ольга Бузова снимает клип в условиях самоизоляции Справедливости ради, надо заметить, что всё-таки не весь клип будет состоять из кадров, отснятых самой Ольгой и её молодым человеком.
Вокруг ТВ 31 марта в 14:08
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