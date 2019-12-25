В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

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Авто Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового Tiguan Легкое замешательство вызывает и тот факт, что появление нового Volkswagen Tiguan (то есть третьего поколения модели) ожидается через несколько лет.