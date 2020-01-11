Экономика
Мойка78В ЦБ разъяснили схему перевода накоплений в новую пенсионную систему
В Центробанке рассказали о механизме перевода накоплений в новую пенсионную систему. По словам, первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова, их можно будет перевести на счет гарантированного пенсионного плана без комиссий или потерь, передает «Российская газета».
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ" первый зампред Банка России Сергей Швецов.Царьград12 января в 07:57
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Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна
URA.Ru12 января в 08:59
В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы
Российская газета12 января в 02:00
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Политика
Путин попросил Кудрина проконтролировать реализацию нацпроектов
Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным попросил его проконтролировать исполнение национальных проектов.
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В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку
Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа
России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который, в частности, могут занести перелетные птицы.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
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Макаревич назвал критиков Горбачева «мразями»
Лидер группы "Машина времени", популярный музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке резко высказался в адрес россиян, критикующих бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
Общество
Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air
Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Авто
Sony представила концепт нового электромобиля. Видео
Vision-S Япония / AbsolutTV.ru / Новости / Известная японская компания Sony показала прототип электромобиля будущего Vision-S.
Политика
Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Кино
Создатели «Ведьмака» снимут книжную концовку для сериала
Шоураннер сериала "Ведьмак" от Netflix Лорен Хиссрич, сообщила о том, что создатели снимут каноничную концовку по оригинальным книгам.
Энергетика
Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран
Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Футбол
Неймар крутил роман с российской моделью
Нападающий сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймар встречался с российской Instagram-моделью Катериной Сафаровой.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Авто
Volkswagen Arteon превратили в универсал
Судя по всему, Volkswagen Arteon в кузове универсал, предназначенный для рынка КНР, получит неокрашенный обвес из пластика, опоясывающий кузов, рейлинги на крыше и, возможно, увеличенный клиренс, т.е. универсал будет представлен в кросс-версии.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Кино
Иэн Маккеллен обнародовал дневник о съёмках «Властелина колец»
Актер Иэн Маккеллен признался, что он вёл дневник во время съёмок трилогии «Властелин колец».
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Политика
Трамп призвал Apple разблокировать телефоны преступников
Президент США Дональд Трамп призвал компанию Apple предоставить доступ к телефонам преступников.
Политика
«Единая Россия» оценила работу своих депутатов в Госдуме
«Единая Россия» завершила первый раунд оценки работы своих депутатов в Госдуме.
Политика
Путин в среду обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин в среду выступит с посланием Федеральному собранию, в этом году мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж", по традиции глава государства обозначит приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на ближайший год.
Экономика
Почему мировой долг достиг рекордных $253 трлн
Мировой долг обновил исторический максимум и достиг $253 трлн, или 322% глобального ВВП.
Армия и оружие
Китай ввел в строй самый мощный эсминец в мире
Корабль имеет водоизмещение крейсера в 10 тысяч тонн, а по длине (183 метра) уступает только американскому стелс-эсминцу Zumwalt, сообщает телеканал CGTN.
Футбол
В. Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США
Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Хоккей
Дубль Овечкина обеспечил победу «Вашингтона» над «Каролиной»
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл на своем льду "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата национального чемпионата (НХЛ).
Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.