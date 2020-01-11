Экономика

Мойка78Мойка78В ЦБ разъяснили схему перевода накоплений в новую пенсионную систему

В Центробанке рассказали о механизме перевода накоплений в новую пенсионную систему. По словам, первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова, их можно будет перевести на счет гарантированного пенсионного плана без комиссий или потерь, передает «Российская газета».
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Царьград12 января в 07:57

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На договорах о переводе накоплений клиента придется расписываться главам НПФ

Коммерсантъ17:31

Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

Газета.Ru12 января в 04:50

По новой схеме. Как изменится выплата пенсий

Life.ru01:40

Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна

URA.Ru12 января в 08:59

«Чтобы вернуть доверие, нужно отдать то, что забрали». Сергей Алексашенко об очередном изменении пенсионной системы

Дождь07:59

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газета12 января в 02:00

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

ИА Хакасия11 января в 19:17
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Меган Маркл отказалась участвовать в семейном совете Елизаветы II

Sunmag.me 10:19
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Путин попросил Кудрина проконтролировать реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным попросил его проконтролировать исполнение национальных проектов.
УтроNews 03:58
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В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку

Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.
REGNUM 18:14
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Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Lenta.ru 07:53
Армия и оружие

Россия создаст противолодочный самолет на базе пассажирского

Ридус 19:06
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа

России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который, в частности, могут занести перелетные птицы.
Известия 16:57
Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:24
Общество

Макаревич назвал критиков Горбачева «мразями»

Лидер группы "Машина времени", популярный музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке резко высказался в адрес россиян, критикующих бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
РИА Новости 18:21
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru 13:46
Общество

Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air

Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Российская газета 18:11
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 05:50
Авто

Sony представила концепт нового электромобиля. Видео

Vision-S Япония / AbsolutTV.ru / Новости / Известная японская компания Sony показала прототип электромобиля будущего Vision-S.
Absolut TV 12 января в 10:31
Политика

Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
РИА Новости 17:23
Происшествия

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
РБК 05:25
Кино

Создатели «Ведьмака» снимут книжную концовку для сериала

Шоураннер сериала "Ведьмак" от Netflix Лорен Хиссрич, сообщила о том, что создатели снимут каноничную концовку по оригинальным книгам.
VSE42.RU вчера в 22:26
Энергетика

Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Газета.Ru 09:02
Футбол

Неймар крутил роман с российской моделью

Нападающий сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймар встречался с российской Instagram-моделью Катериной Сафаровой.
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Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru 15:42
Авто

Volkswagen Arteon превратили в универсал

Судя по всему, Volkswagen Arteon в кузове универсал, предназначенный для рынка КНР, получит неокрашенный обвес из пластика, опоясывающий кузов, рейлинги на крыше и, возможно, увеличенный клиренс, т.е. универсал будет представлен в кросс-версии.
Новые автомобили 06:11
Общество

Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Вести.Ru вчера в 07:33
Кино

Иэн Маккеллен обнародовал дневник о съёмках «Властелина колец»

Актер Иэн Маккеллен признался, что он вёл дневник во время съёмок трилогии «Властелин колец».
REGNUM 09:20
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru вчера в 12:31
Политика

Трамп призвал Apple разблокировать телефоны преступников

Президент США Дональд Трамп призвал компанию Apple предоставить доступ к телефонам преступников.
Коммерсантъ 19:29
Политика

«Единая Россия» оценила работу своих депутатов в Госдуме

«Единая Россия» завершила первый раунд оценки работы своих депутатов в Госдуме.
Ведомости вчера в 17:42
Политика

Путин в среду обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин в среду выступит с посланием Федеральному собранию, в этом году мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж", по традиции глава государства обозначит приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на ближайший год.
РИА Новости 16:20
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Почему мировой долг достиг рекордных $253 трлн

Мировой долг обновил исторический максимум и достиг $253 трлн, или 322% глобального ВВП.
RT на русском 12:34
Армия и оружие

Китай ввел в строй самый мощный эсминец в мире

Корабль имеет водоизмещение крейсера в 10 тысяч тонн, а по длине (183 метра) уступает только американскому стелс-эсминцу Zumwalt, сообщает телеканал CGTN.
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В. Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США

Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США.
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Хоккей

Дубль Овечкина обеспечил победу «Вашингтона» над «Каролиной»

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл на своем льду "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата национального чемпионата (НХЛ).
МК-Спорт 02:34
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Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото

Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Новые автомобили вчера в 05:28
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