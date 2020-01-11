с чего всё началось

В Центробанке рассказали о механизме перевода накоплений в новую пенсионную систему. По словам, первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова, их можно будет перевести на счет гарантированного пенсионного плана без комиссий или потерь, передает «Российская газета».

В ЦБ разъяснили схему перевода накоплений в новую пенсионную систему

Политика Путин попросил Кудрина проконтролировать реализацию нацпроектов Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным попросил его проконтролировать исполнение национальных проектов.

Происшествия В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.

Общество Макаревич назвал критиков Горбачева «мразями» Лидер группы "Машина времени", популярный музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке резко высказался в адрес россиян, критикующих бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

Общество Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.

Здоровье Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи «Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.

Политика Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.

Происшествия Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.

Армия и оружие По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.

Авто Volkswagen Arteon превратили в универсал Судя по всему, Volkswagen Arteon в кузове универсал, предназначенный для рынка КНР, получит неокрашенный обвес из пластика, опоясывающий кузов, рейлинги на крыше и, возможно, увеличенный клиренс, т.е. универсал будет представлен в кросс-версии.

Общество Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.